Panikattacken und Konzert-Absage: Millionär Ellermann tröstet Naddel mit Oktoberfest-Besuch

Von: Elena Rothammer

Eigentlich peilten Andreas Ellermann und Nadja Abd el Farrag die große Schlagerkarriere an. Wegen Angstzuständen ließ Naddel einen Auftritt am Ballermann jedoch sausen. Nach den Strapazen lud Ellermann sie auf das Oktoberfest ein.

München – Auf dem Oktoberfest in München tummeln sich derzeit die Stars und Sternchen. Mit dabei: Nadja Abd el Farrag (58) mit ihrem Gönner Andreas Ellermann (58). Nach den Strapazen der vergangenen Wochen ermöglichte der Millionär der Ex von Dieter Bohlen (69) nach langer Wiesn-Abstinenz endlich wieder einen Besuch auf dem Oktoberfest.

Nach acht Jahren: Naddel kann dank Ellermann endlich wieder aufs Oktoberfest

„Nadja hat in den vergangenen Jahren eine Flugangst entwickelt, die muss sie erstmal verarbeiten und in den Griff bekommen“, kam der Unternehmer gegenüber der Agentur Lenthe-Medien nochmal auf Naddels Konzert-Absage am Ballermann zu sprechen. Damals hatte Ellermann seine Ex Patricia Blanco als Ersatz angeboten. Nun gilt es aber nach vorne zu schauen – und wo könnte man sich besser trösten als auf dem Oktoberfest?

Am Mittwoch ging es für Naddel, Andreas Ellermann und dessen Tochter mit dem Flieger nach München. „Nadja hat mir verraten, dass sie seit acht Jahren nicht mehr auf den Münchner Wiesn war und dort gerne mal wieder hinmöchte“, erklärte der Moderator und scherzte weiter: „Naddel hat den Flug und den Familienausflug gut überstanden, sie ist sogar wieder mit uns zurückgeflogen.“ Vor Ort wurde ordentlich geschlemmt und Ellermann gönnte sich seine erste Maß Bier.

Nadja Abd el Farrag galt monatelang als verschwunden Im Frühjahr 2023 hatten sich Freunde der Moderatorin besorgt an die Öffentlichkeit gewandt – denn Naddel war wie vom Erdboden verschluckt. Rund vier Monate hatten ihre Bekannten kein Lebenszeichen von ihr erhalten. Kurz darauf tauchte die Sängerin aber wieder auf der Bildfläche auf. Andreas Ellermann hatte sich ihrer angenommen und unterstützt sie seither finanziell und bei ihrem Weg zurück in die Öffentlichkeit.

Cappuccino statt Bier: Naddel hatte einen grandiosen Wiesn-Tag

Letztendlich feierte die Reisegruppe im Käfer-Zelt. Während sich Ellermann dem Bier widmete, gab es für Naddel nur Cappuccino. Diese ist nach dem Ausflug hellauf begeistert. „Ich habe mich riesig über die Überraschung gefreut, Andreas hat es genau richtig gemacht. Spontan – da konnte ich nicht lange über meine Flugangst grübeln“, merkte sie an. Sie habe „einen schönen Wiesn-Tag bei bestem Wetter“ erlebt und betonte: „Ich hatte meinen Spaß.“

Der Hamburger sorgte zuletzt auch noch mit einer anderen Zusammenkunft für Schlagzeilen: Andreas Ellermann traf sich heimlich mit Schlagerstar Heino und schürte den Verdacht auf gemeinsame Musik. Verwendete Quellen: Agentur Lenthe-Medien