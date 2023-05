Mit Paul Janke? Antonia Hemmer besäuft sich besinnungslos im Megapark auf Malle

Von: Elena Rothammer

Nach der Trennung von Patrick Romer wird Antonia Hemmer eine Romanze mit Paul Janke nachgesagt. Jetzt feiert die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit ausgelassen auf Malle – etwa mit dem Ur-Bachelor?

Mallorca – Bei „Kampf der Realitystars“ begegneten sich Antonia Hemmer (23) und Paul Janke (41). Die Blondine fand direkt Gefallen an dem Ur-Bachelor. Schon in der dritten Folge musste der „Bauer sucht Frau“-Star allerdings die Koffer packen. Auch nach den Dreharbeiten stehen sie und Paul sich aber nahe. Während eifrig über eine Romanze spekuliert wird, lässt es Antonia jetzt auf Mallorca krachen – Pauls Wahlheimat.

Antonia Hemmer macht Paul Jankes Wahlheimat Mallorca unsicher

Mit ihren gemeinsamen Social-Media-Aktivitäten heizen die beiden Blondschöpfe die Gerüchteküche um eine Liebesbeziehung ordentlich an. Sogar Patrick Romer hofft auf ein Happy End zwischen seiner Ex Antonia Hemmer und Paul Janke. Immerhin waren die Realitystars sogar schon gemeinsam im Urlaub. Jetzt verbringt Antonia einen Partyurlaub auf Mallorca. Dort lebt Paul Janke seit 2018.

In einem TikTok-Video präsentierte sich Antonia Hemmer gut gelaunt. „Dreimal dürft ihr raten, wer sich ab morgen wieder besinnungslos im Megapark besäuft“, schrieb sie dazu und verriet damit ihre Ballermann-Pläne. Ein Follower fragte sich in den Kommentaren direkt: „Ist der Paul denn auch mit am Start?“ Das lässt die Hannoveranerin allerdings vorerst unbeantwortet.

Hatte Paul Janke nach „Der Bachelor“ bei RTL eine Freundin? Paul Janke gilt als der Ur-Bachelor. 2012 suchte er bei RTL nach der großen Liebe, doch daraus wurde nichts. Der ehemalige „Mr. Hamburg“ entschied sich in der letzten Nacht der Rosen für Anja Polzer, doch die Beziehung hielt nur ein Jahr. Danach galt er offiziell als Single. Bei „Kampf der Realitystars“ verriet Paul Janke allerdings, dass er etwa vier Jahre mit Sarah Knappiks Cousine liiert war.

Antonia Hemmers Megapark-Besäufnis spaltet die Meinungen der Fans

Nicht jeder ist allerdings angetan von Antonia Hemmers Urlaubsplanung. „Aber nicht besaufen. Party machen, warum nicht“, schrieb ein Follower. Ein weiterer kommentierte kritisch: „Super Ziel im Leben.“ Andere Fans hingegen freuen sich für die ehemalige „Das Sommerhaus der Stars“-Kandidatin, dass sie ihr Leben in vollen Zügen und ausgelassen genießt.

Außerdem loben auch einige ihre Optik und stellen einen regelrechten „Glow up“ seit der Trennung von Patrick Romer (27) fest. Solo hat sie auch noch allerhand vor. Im Interview mit IPPEN.MEDIA kündigte Antonia Hemmer bereits an, dass sie eine steile TV-Karriere anpeilt. Verwendete Quellen: TikTok / antonia_hemmer; Instagram / antonia_hemmer