Mit Scherpe, Kuchen und Tischfeuerwerk: So ausgiebig feierte Beatrice Egli ihren Geburtstag

Da wird aber fleißig das Tischfeuerwerk ausgepustet. Beatrice Egli wurde 34 und feierte ausgiebig mit Freunden und Fans ihren Geburtstag. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

In ihrer Instagram-Story zeigt Beatrice Egli ihren Fans, wie sie ihren Geburtstag feiert. Strahlend betrachtet sie das Tischfeuerwerk, das zur Feier des Tages angezündet wurde. Auch eine pinke Scherpe liegt dem Schlagerstar um - passend zum gleichfarbigen Kleid. Ein Instagram-Post darf natürlich nicht fehlen. Auf diesem trägt Beatrice ein sommerliches Kleid mit einem großen Sonnenhut.

Vor der Schlagersängerin liegen zwei Törtchen auf dem Tisch und in ihnen stecken zwei Kerzen mit den Nummern 3 und 4. Beatrice freut sich sichtlich über all die Liebe an ihrem Geburtstag. Unter ihrem Post schreibt sie: „Ich hatte gestern so einen wunderschönen Geburtstag und bin immer noch ganz glücklich und gerührt überall eure Nachrichten und Kommentare! Ich freue mich sehr auf das neue Lebensjahr und all die Überraschungen, die es für mich bereithält. Schön, dass ihr ein Teil davon seid! Danke euch von Herzen!“

Glückwünsche von den Fans

Die Fans gratulieren Beatrice fleißig weiter unter ihrem Geburtstagspost. Ein Fan schreibt: „Nachträglich noch alles Liebe und Gute zum Geburtstag!“ Ein anderer User teilt dem Schlagersternchen mit: „Ein wunderschönes Foto und ich freue mich, dass du einen wunderschönen Geburtstag hattest, guten Appetit!“