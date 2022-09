Mit Schlange und Tim Bendzko: Vanessa Mai bekommt eine neue ARD-Show

Vanessa Mai kündigt jetzt auf Instagram ihre ganz neue und eigene Show in der ARD an. Der erste Gast scheint damit auch schon festzustehen: Sänger Tim Bendzko. (Fotomontage) © Instagram/Vanessa Mai & Instagram/Tim Benzdko

Berlin- „Das ist etwas, was ihr noch nie gesehen habt im Fernsehen“, erzählt Vanessa Mai (30) in ihrer Instagram-Story. Der Schlagerstar stellt ihr Moderationstalent auf die Probe und das mit eigener Show! Auf ihrem Instagram postet sie jetzt ein Foto gemeinsam mit ihrem ersten Gast, Sänger Tim Bendzko (37). Die Sängerin schreibt unter den Post: „Verifiziert

Vorher - dazwischen - danach #NotMaiShow wird sich hoffentlich bald in eure Herzen streamen. Mehr dazu bald!“ Das genaue Ausstrahlungsdatum für „Not Mai Show“ ist nämlich noch nicht bekannt, die Show wird aber, wenn sie fertig geschnitten wurde, in der ARD-Mediathek zu sehen sein.

Vanessa selbst soll über den Inhalt der Show kaum Bescheid wissen. Mit diesem Konzept hatten bereits Mega-Moderationsstars wie Günther Jauch (66) und Thomas Gottschalk (72) Erfolg. Das Prinzip scheint der Sängerin jedoch auch die ein oder anderen Schwierigkeiten bereitet zu haben. Nach dem Abdrehen lacht sie nur in ihrer Instagram-Story: „Ich kenne jetzt das Ende und das wird mein Ende.“ Tim Bendzko, der neben ihr im Ganzkörperkostüm steht, kommentiert die Aussage mit: „Das war richtig schön, mir ist warm ums Herz geworden.“

Die Fotos auf Vanessas Instagram machen die Neugierde auf die Show um so größer. Eine geheimnisvolle Schlange so wie Tim im Tierkostüm werfen natürlich Fragen auf. Die Fans scheinen es jedenfalls kaum abwarten zu können. „Ich bin so gespannt, was da Schönes kommt“, schreibt ein User. Ein anderer Fan kommentiert: „Freu mich sooo auf die Show“