Mit schlechtem Gewissen! Jenny Frankhauser erstes Mal nach Geburt im Kino

Jenny Frankhauser (30) war zum ersten Mal im Kino seit der Geburt ihres Sohnes. Auf Instagram verriet der Reality-Star, wie es ihr damit ging.

Mit der Geburt des ersten Kindes ändert sich für viele Eltern das Leben schlagartig: Schlafentzug, stete Sorge um die kleinen Racker, aber auch wunderschöne Momente und viel Liebe. Dabei eint alle Eltern, dass man in den ersten Monaten erst einmal nicht das Haus verlassen kann: Nachwuchs ist einfach ein 24-Stunden-Job! Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen König (31) haben es dennoch getan. Seit 2022 ist sie Mutter eines Sohnes geworden und hat den Kleinen nun zum ersten Mal zurückgelassen – für einen Kino-Besuch!

Auf Instagram verriet die Halbschwester von Daniela Katzenberger, wie es ihr damit ging. Zunächst habe sie sich von ihrem Sohn gar nicht trennen wollen, aber ihre Schwester habe sie einfach „gezwungen“, verrät sie lachend. Noch beim Schminken im Badezimmer habe sie ihren Freund angeschaut und beide konnten es nicht fassen: zum ersten Mal im Kino, ganz ohne Baby! Mit offenbar sehr wechselhaften Gefühlen machten sich die beiden auf den Weg zu „Avatar 2 – the Way of Water“. Den Film wollte Jenny unbedingt sehen!

Hochgradig sensibel und emotional – Schwangerschaft hat Jenny komplett verändert

Kaum im Kino angekommen, wartete gleich der nächste Schock auf die Mama aus Leidenschaft. Die Schwangerschaft hat sie total verändert! So habe sie fast den ganzen Film über „durchgeheult“, verrät der Reality-TV-Star. War es vielleicht auch nur die Freude darüber, endlich den Film Avatar schauen zu können? Denn sie wollte diesen Film unbedingt sehen, sagt die ehemalige Dschungel-Queen von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Aber diese allein kann es nicht gewesen sein, denn sie habe die Handlung des Films viel emotionaler wahrgenommen. Sie habe auch nicht nur irgendwie geheult, sondern richtig laut!

Die Verwunderung steht der Sängerin von „Die Zeit steht still“ dabei ins Gesicht geschrieben. Und sie tippt darauf, dass es einfach die Schwangerschaft war, das neue Leben als Mutter, die Hormone, die sie viel feinfühliger für die Handlung des Films machten. Doch auch, wenn Jenny das Kino mit „komplett verheultem Gesicht“ verließ, so sieht sie in ihrem Video dennoch sehr zufrieden aus. Das Leben wird eben sehr emotional mit dem ersten Kind!