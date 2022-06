„Mit Selbstliebe zu tun“: Nino De Angelo ging zum Lifting mit Gold-Nadeln

Beauty-Eingriff mit Gold

+ © STAR-MEDIA via www.imago-images.de Nino de Angelo hat ein bewegtes Leben hinter sich. Um sich besser zu fühlen, unterzog er sich jetzt einem ausgefallenen Beauty-Eingriff. © STAR-MEDIA via www.imago-images.de

Nino de Angelo hat ein bewegtes Leben hinter sich. Um sich besser zu fühlen, unterzog er sich jetzt einem ausgefallenen Beauty-Eingriff.

Wertach – Nino de Angelo (58) macht kein Geheimnis daraus, dass sein Leben nicht immer leicht war. Lange Zeit hatte der Schlagerstar mit seinen Suchtproblemen zu kämpfen, insbesondere Alkohol und Kokain zogen ihn immer wieder in den Sumpf der Depression. Doch heute hat Nino de Angelo sein Leben umgedreht und will endlich gesund sein. Und ein wichtiger Schritt für ein gesundes Leben ist für den „Jenseits von Eden“-Interpreten auch Selbstliebe, wie er im Interview mit der BILD verrät.

„Ich war, was die Exzesse in meinem Leben angeht, nicht immer gut zu meinem Körper“, erzählt er und gibt im Gespräch mit den Reportern im gleichen Atemzug auch ein Geheimnis preis. Nino de Angelo hat sich unters Messer gelegt! Der Schlagersänger hat ein besonderes Lifting vornehmen lassen, das bei Hollywoodstars schon länger im Trend liegt. Dabei wird mit feinen Mikronadeln aus Gold in die Gesichtshaut gestochen, damit diese mehr durchblutet wird und eine bessere Sauerstoffversorgung erhält.

Mit seiner Schönheitsoperation wollte Nino de Angelo sich selbst Liebe zeigen

„Solche Eingriffe haben für mich auch was mit Selbstliebe zu tun“, erklärt Nino de Angelo den Reportern der BILD weiter. Jetzt, da er dem Alkohol und den Drogen abgeschworen habe, wolle er an seinem Körper sowie an seinem Geist arbeiten, um seinen Fans die bestmöglichen Auftritte bieten zu können. Nino dazu: „Das ist auch besser für meine Ausstrahlung auf der Bühne.“

Trotzdem ist der Musiker auch ehrlich, was seine Suchtprobleme angeht: Nicht immer sei es leicht, nicht zum Glas zu greifen, insbesondere, da Alkohol so allgegenwärtig ist. „Ich vermisse es manchmal schon sehr. Aber ich muss meinem Comeback gerecht werden“, gibt sich Nino de Angelo überzeugt. Für ihn steht fest: Seine Karriere ist ihm wichtiger als der Alkohol!