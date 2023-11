Seltenes Familienfoto: Thea Gottschalk genießt Zeit mit Sohn Roman

Seit ihrer Trennung bleibt die Ex von Thomas Gottschalk eher privat. Jetzt zeigt sich Thea Gottschalk aber fröhlich im Netz mit ihrem Sohn Roman.

New York – Es war ein Schock für viele Fans: 2019 verkündeten Thomas Gottschalk (73) und seine Thea (77) nach über 40 Jahren zusammen ihr Ehe-Aus. Seitdem hat sich Thea Gottschalk aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und zeigt sich nur noch selten – bis jetzt. Einen privaten Einblick gab nun ihr Sohn Roman Gottschalk (41) auf Instagram.

Thea Gottschalk in New York: Sie zeigt sich mit Sohn Roman

Es ist eigentlich nur ein harmloses Abendessen von Mutter und Sohn, gemütlich in einem Restaurant in New York. Interessanter wird es erst auf den zweiten Blick, wenn man die Mutter als Thea Gottschalk erkennt, die seit ihrer Trennung sonst eher ein zurückgezogenes Leben führt.

Ihr Sohn Roman, der mit seiner Ehefrau Melissa im kalifornischen San Diego lebt, lockt seine Mutter aber scheinbar immer mal wieder in die Öffentlichkeit. So auch jetzt, als die beiden gemeinsam das Sushi-Restaurant Tokugawa besuchten, wie der Gottschalk-Sohn auf Instagram zeigte. Er postete in einer Story ein Selfie mit seiner Mutter, auf dem beide ausgelassen in die Kamera lachen.

Thea und Thomas Gottschalk: Die USA ist schon lange ihr Lebensmittelpunkt

Warum Thea und Roman Gottschalk in New York waren, verriet der leidenschaftliche Golfer auf seinem Instagram-Account nicht direkt. Es kann allerdings gut sein, dass die beiden dort Thomas‘ und Theas‘ zweiten Sohn Tristan Gottschalk (34) besuchten, der laut T-online.de im Big Apple lebt.

Zumindest Roman bekam bei dem Besuch seinen Bruder zu Gesicht. Ebenfalls auf Instagram postete er ein Bild von sich und seiner Frau mit seinem Bruder und dessen Frau Alexa, die sich gemeinsam einen lustigen Abend im Crazy Golf Club Swingers in New York City gönnten. Die USA ist schon seit drei Jahrzehnten das Zuhause der Gottschalks. In den 90er-Jahren zog die Familie zu viert nach Malibu, wo Thea auch heute noch lebt.

Apropos Gottschalk: Am 25. November moderiert Thomas Gottschalk zum letzten Mal „Wetten, dass..?“. Bei der Gästeliste musste der Kult-Entertainer aber etliche Absagen verkraften. Verwendete Quellen: Instagram, T-online.de