Todesdrama bei „Goodbye Deutschland": Bus mit Steff Jerkel und Tochter an Bord tötet Mopedfahrer

Von: Lisa Klugmayer

Es sollte wohl ein lustiger Vater-Tochter-Ausflug werden, endete aber tödlich. Wie „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel seinen Instagram-Fans berichtet, konnte Josephine das ganze aber nicht wirklich begreifen.

Thailand – Auch, wenn „Goodbye Deutschland“-Stars Steff Jerkel und Peggy sich nach über 24 Jahren Beziehung plötzlich getrennt haben, wollen sie trotzdem nur das Beste für Töchterchen Josephine (4). Dazu gehört auch ausgiebige Papa-Tochter-Zeit. Doch vor ihren Augen wurde nun in Thailand ein Mann überfahren. Wie erklärt man einer Vierjährigen, was da gerade passiert ist?

Todesdrama bei „Goodbye Deutschland“: Bus mit Steff Jerkel und Tochter an Bord tötet Mopedfahrer

Während Mama Peggy Anfang Januar 2023 bei „Kampf der Realitystars“ teilnahm, machten Steff Jerkel und Tochter Josephine Thailand unsicher. Natürlich teilte er damals die Eindrücke und Erlebnisse mit seinen Instagram-Fans: Elefanten am Strand, atemberaubend große Buddha-Statuen und abenteuerliche Tuk-Tuk-Fahrten. Beide hatten sichtlich Spaß.

„Goodbye Deutschland“: Steff Jerkel teilt dramatischen Moment mit seinen Fans: Vor seinen Augen wurde in Thailand ein Mann überfahren © Instagram/Steff Jerkel

Doch dieser Spaß wurde durch ein dramatisches Erlebnis unterbrochen, wie „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel nun verrät. „Josephine und ich haben in Thailand einen Ausflug gemacht und unser Autobus hat leider einen Mopedfahrer überfahren und er hat leider nicht überlebt“, schreibt der „Goodbye Deutschland“-Star in seinen Instagram Stories. „Josephine hat es nicht so verstanden“, verrät er weiter. Deswegen habe er ihr erzählt, dass der Mann nun bei Kiki – dem verstorbenen Familienhund – im Himmel ist.

Neue „Goodbye Deutschland“-Folgen in Bangkok: Wird der Unfall dort thematisiert?

Währenddessen stellt sich Peggy Jerofke den Fragen ihrer Instagram-Community. „Gibt es neue Goodbye Deutschland Folge?“, wollte ein Fan wissen. „Ja, wir hatten so tolle Drehtage in Bangok. Ich freue mich schon drauf“, antwortet die Auswanderin. Wird dann auch der Unfall in der Vox-Doku thematisiert? Die Antwort gibt es wohl erst bei TV-Ausstrahlung.

Apropos Steff und Peggy: Im November 2022 gaben Steff Jerkel und Peggy Jerofke überraschend ihre Trennung bekannt und sorgten damit für großes Entsetzen bei den „Goodbye Deutschland"-Fans. Nun spricht Steff erstmals über die Gründe, die zur Trennung führten.