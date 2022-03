Mit über 80 Jahren: Schlagerstar Peter Kraus plant seine sechste Abschiedstournee

Für Schlagersänger Peter Kraus geht‘s trotz hohen Alters noch einmal auf Tour © Tom Weller/dpa/picture alliance

Er hat noch lange nicht genug: Musik-Legende Peter Kraus kehrt nächstes Jahr zurück auf die Bühne. Geplant sind Auftritte in 23 Städten.

Die Rente kann ihm noch lange gestohlen bleiben: Peter Kraus (82) kann sich einfach nicht von der Bühne trennen. Nun hat der Sänger kurz vor seinem 83. Geburtstag eine neue Tour angekündigt. Diese wird ihn im Frühjahr 2023 durch 23 Städte führen und trägt den Namen „Meine Hits - Meine Idole“. Es ist bereits die sechste Abschiedstournee des Rock ‘n‘ Roll- und Schlagerstars.

Schlagerstar Peter Krause macht‘s mit über 80 nochmal - und geht auf Tour!

„Ich kann es kaum erwarten, auf Tour zu gehen“, freute sich Peter Kraus. „Endlich wieder live!“ Die neue Konzertreihe ist eine Hommage an seine eigenen musikalischen Helden: „Mit den Konzerten verneige ich mich vor meinen Idolen, vor den Menschen, die mich musikalisch in meiner Jugend geprägt haben. Wir feiern eine aufregende Zeit und ihre unvergesslichen Helden.“

So wird der Star unter anderem Hits von Legenden wie Frank Sinatra, Nat King Cole und Samy Davis jr. interpretieren. „Es waren ihre Hits damals, die in mir den Wunsch haben aufkeimen lassen, auch Musik zu machen. Ich habe ihre Swing Musik geliebt – und ich tue es noch heute“, so Kraus. Die Titel gibt es auch auf seinem neuen Album „Idole“ zu hören.

Peter Kraus: Seine größten Hits dürfen nicht fehlen

Daneben dürfen sich die Fans natürlich auf die altbekannten Hits von Peter Kraus freuen wie „Rock Around The Clock“ oder „Sugar Baby“. Los geht die Tour am 4. Februar 2023 in Stuttgart. Danach folgen Auftritte in Städten wie München oder Berlin, bevor die Konzertreihe am 23. April in Heilbronn ihr Ende findet. Auch die österreichischen Fans wird der Entertainer mit Auftritten beehren. Unter anderem reist er nach Wien und Linz.



Dabei hatte Kraus seiner Frau Ingrid 2019 eigentlich zur Goldenen Hochzeit versprochen, das Touren künftig zu lassen. Doch dann juckte es ihn doch nochmal in den Fingern, zurück auf die Bühne zu kehren. Glücklicherweise zeigte die Frau des Schauspielers Verständnis. „Sie hat zur sechsten Abschiedstournee ihren Segen gegeben, weil wir genügend Zeit haben, uns zwischen den Konzertterminen zu sehen“, erzählte Kraus der Deutschen Presse-Agentur.