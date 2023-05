Mit voXXclub, Kerstin Ott und Michelle: Ramon Roselly moderiert erneut RTL-Schlagershow

Starke Gästeliste

Eigentlich sollte Ramon Rosellys neues Album „Träume leben" schon längst auf dem Markt sein.

Ramon Roselly moderiert im Juni erneut die RTL-Schlagershow. Die Gästeliste ist bereits bekannt.

Sänger Ramon Roselly (29) wird erneut die RTL-Schlagershow moderieren. Der Schlagersänger gewann 2020 die 17. Staffel DSDS und sang sich in die Herzen der Zuschauer. Doch in dem 28-Jährigen schlummert noch ein weiteres Talent, denn vor Kurzem fing er zudem als Moderator an. Ramon Roselly hat bereits erfolgreich die letzte Veranstaltung von „RTL Up“ im Rahmen der Aufzeichnung von „Lieblingslieder“ moderiert. Nun soll er wieder für „RTL Up“ als Moderator auf die Bühne.

Der 29-Jährige wird die Schlagernacht auf der Berliner Waldbühne moderieren. Mit dabei ist „RTL Up“ und zeichnet die Veranstaltung auf. Der 28-Jährige wird wieder neben der RTL VIP-Expertin Steffi Brungs auf der Bühne stehen und als Gastgeber durch den Abend führen. Das Moderatoren-Team wird schon mit Spannung erwartet und die Fans freuen sich bereits auf lustige und besondere Momente. Die Show wird am 10. Juni stattfinden und die Ausstrahlung ist am 26. Juli.

Es werden hochkarätige Gäste erwartet

Die Gästeliste der Schlagernacht ist bereits bekannt, so wird unter anderem Matthias Reim mit dabei sein. Aber auch Vicky Leandros wird von Ramon Roselly auf der Bühne begrüßt. DJ Ötzi ist auch eingeladen. Zudem mit dabei sind Ben Zucker, Kerstin Ott, Michelle, Mickie Krause, Frank Zander, Oli P., der voXXclub, Olaf der Flipper & Tochter Pia Malo, Sarah Engels, Team 5ünf, Stereoact und Julian Reim. Mit diesen Gästen steht Ramon Roselly sicherlich ein besonderer Abend bevor.