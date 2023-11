„Lass meine Mutter endlich in Ruhe“: Jenny Frankhauser rechnet mit Yvonne Woelke ab

Jetzt mischt auch Jenny Frankhauser im Klein-Krieg mit: Nachdem sich Yvonne Woelke abfällig über Iris Klein geäußert hatte, reagiert die Influencerin deutlich.

Köln – Der Klein-Krieg geht weiter! Die Trennung von Iris (56) und Peter Klein (56) beherrscht nach wie vor die Schlagzeilen. Die Reality-TV-Darstellerin warf ihrem Mann vor, sie während des Dschungelcamps mit Yvonne Woelke (42) betrogen zu haben. Die beiden angeblich Schuldigen stritten diese Vorwürfe ab. Anschließend lieferten sich Iris und Peter monatelang eine bitterböse Schlammschlacht in den sozialen Medien. Auch Yvonne mischte immer wieder mit und schoss fleißig gegen Iris.

Jenny Frankhauser greift Yvonne Woelke auf Instagram scharf an

Seit kurzem ist bekannt, dass die Mutter von Daniela Katzenberger (37) bei „Promi Big Brother“ mitmachen wird. Pikant: Auch ihr Ex zieht in den Container. Yvonne Woelke platzte daraufhin der Kragen. Auf Instagram bezeichnete sie ihre Erzfeindin als „Hexe“. Ihrer Theorie zufolge habe Iris den Reality-TV-Coup „seit Australien“ geplant. Mit dieser Aussage zieht sie nun die Wut von Jenny Frankhauser (31) auf sich. Die jüngere Tochter von Iris Klein zeigt sich angesichts der Vorwürfe fassungslos und lässt ihrer Wut freien Lauf.

„Sie wollte, dass ihr Mann nach 20 Jahren fremdgeht, damit sie endlich ins langersehnte Promi-BB-Haus ziehen darf? Merkste selber, oder?“, wettert sie. Die Katzenberger-Schwester betont, dass es ihre Mutter gar nicht nötig habe, auf solche miesen Tricks zurückzugreifen. „Sie war bereits bei Big Brother und ich glaube fest daran, dass es auf dieser Welt niemanden gibt, der seine Ehe für ein bisschen Fame wegschmeißen würde“, schreibt Jenny. „Oh halt, warte mal... bis auf dich! Lass meine Mutter endlich in Ruhe!“

Jenny Frankhauser: „Meine Follower werden dir sicher nicht folgen“

Abschließend fügt die Ex-Dschungelkönigin hinzu: „Und jetzt freu dich! Ich habe reagiert. Aber meine Follower werden dir sicher nicht folgen, also mach dir keine allzu großen Hoffnungen.“ Im direkten Vergleich hat Jenny deutlich mehr Follower: Über 761.000 User folgen ihr auf Instagram, während es bei Yvonne nur 157.000 sind. Das Aufeinandertreffen von Iris und Peter Klein gibt es am heutigen Montag (20. November 2023) um 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen.

Jenny Frankhauser ist stinksauer auf Yvonne Woelke, weil diese immer wieder gegen Iris Klein schießt. © Imago/ Chris Emil Janßen, Gartner (Fotomontage)

Während Iris Klein sich auf das Aufeinandertreffen mit ihrem Ex vorbereiten kann, sieht es bei ihm anders aus. Peter Klein ahnt nichts von Iris‘ Teilnahme bei „Promi Big Brother“. Verwendete Quellen: Instagram/ jenny_frankhauser, Instagram/ yvonnewoelke