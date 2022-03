Mit zwei Bussen und fünf weiteren Fahrzeugen: Ikke Hüftgold will hunderte Ukraine-Flüchtlinge holen

Er kann nicht nur Ballermann und Après-Ski: Ikke Hüftgold fuhr mit einem Konvoi nach Polen, um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. (Fotomontage) © dpa/Summerfield Media/Tobias Sergeo

Er kann nicht nur Ballermann und Après-Ski: Ikke Hüftgold fuhr mit einem Konvoi nach Polen, um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen.

Polen – Die ganze Welt schaut derzeit auf den Schrecken, der sich in der Ukraine abspielt. Millionen Menschen mussten nach dem russischen Angriff in Zuhause verlassen und befinden sich auf der Flucht. Viele von ihnen versuchen das Nachbarland Polen zu erreichen, um vor Putins Bomben in Sicherheit zu sein. Doch dort sind die Ukrainer zunächst einmal gestrandet, die meisten von ihnen haben außerdem nur das Nötigste dabei. Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold (45) hat sich deshalb jetzt dazu entschlossen, seine Hilfe anzubieten.

Der russische Angriff auf ein Atomkraftwerk brachte den Schlagerstar dazu, einen geplanten Auftritt kurzerhand abzublasen und stattdessen einen Konvoi in Richtung Ukraine zu organisieren. Wie unter anderem die dpa berichtet, sei Hüftgold am Sonntag mit zwei Bussen und fünf weiteren Fahrzeugen an die polnisch-ukrainische gefahren. „Nach dem russischen Angriff auf ein Atomkraftwerk hat er am Freitag entschieden, einen Auftritt am selben Abend in Südtirol abzusagen und zu helfen“, erklärte ein Geschäftspartner den Reportern.

Ikke Hüftgold (l), Partyschlager-Sänger und Musikproduzent, spricht an der polnisch-ukrainischen Grenze, wo Kleidung, Essen und andere Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge bereitstehen, mit einem Helfer. © dpa/Summerfield Media/Tobias Sergeo

Ikke Hüftgold holt sich für seine Hilfsaktion auch Unterstützung aus den sozialen Netzwerken

Insbesondere die Bilder von vor dem Krieg geflüchteten Kindern hätten Ikke Hüftgold gezeigt, dass es derzeit wichtigeres gibt als Party-Auftritte. Über seine Stiftung „Summerfield Kids Foundation“ und die sozialen Netzwerke startete der Spaß-Musiker bereits am Freitag einen Aufruf: Es brauche Unterkünfte für die geflohenen Ukrainer, damit diese sich in Ruhe von den Strapazen der letzten Tage erholen können. Offenbar traf der „Ich schwanke noch“-Interpret mit seiner Bitte auf offene Ohren.

„Wir haben schon über 1000 Betten zugesagt bekommen“, ließ Hüftgold dankbar mitteilen. „Unfassbar“ viele seiner Fans seien dazu bereit, Geflüchtete zeitweise bei sich zu Hause aufzunehmen. Für die meisten der Menschen, die der Entertainer in seinen Bussen zurück nach Deutschland bringt, ist damit schon einmal eine Unterkunft gefunden. Bei seinen Fans hat sich Ikke Hüftgold mit seiner engagierten Hilfsaktion sicher besonders beliebt gemacht.