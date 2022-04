Mit zwei Jahren Verspätung: Peter Maffay erhält wichtigen Frankfurter Musikpreis

Peter Maffay singt zum Auftakt seiner Jubiläumstour auf der Bühne der Freilichtbühne Junge Garde © Robert Michael / dpa

Ob er damit noch gerechnet hat? Zwei Jahre nach der Bekanntgabe seiner Auszeichnung erhält Peter Maffay endlich den Frankfurter Musikpreis.

Frankfurt – Seine Musik begeistert auch nach Jahrzehnten noch Millionen: Peter Maffay (72) ist eine echte Größe in der deutschsprachigen Musikbranche. Mit Schlagerhits oder als Komponist des Kindermusicals „Tabaluga“ — der gebürtige Rumäne schreibt Songs, die generationenübergreifend zum Mitsingen einladen. Es ist deshalb keine Überraschung, dass Maffay im Laufe seiner Karriere mit so einigen bedeutenden Musikpreisen ausgezeichnet wurde. Eine dieser Trophäen ließ zuletzt aber ziemlich lange auf sich warten.

Schon zwei Jahre ist es her, dass der „Über sieben Brücken musst Du geh’n“-Interpret als Gewinner des Frankfurter Musikpreises bekannt gegeben wurde. Eigentlich sollte Maffay bereits 2020 in einer großen Zeremonie mit dem Preis bedacht werden, doch aufgrund der Corona-Pandemie war es den Veranstaltern nicht möglich, das Event sicher durchzuführen. Die Verleihung wurde daher abgesagt und zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt, 24 Monate später, kann der Musiker seine Trophäe endlich entgegennehmen.

Peter Maffay kommt zu der Premiere des Films "Sing - Die Show deines Lebens" im Kino Zoo Palast. © Gerald Matzka/dpa/Bildarchiv

Peter Maffay wird in der Paulskirche mit dem Frankfurter Musikpreis ausgezeichnet

Die Preisverleihung soll am 29. April in der Frankfurter Paulskirche stattfinden. Wie unter anderem „“ berichtet, wurde Peter Maffay aufgrund seiner besonderen musikalischen Leistungen sowie seiner „gelebte[n] künstlerische[n] und inhaltlichen[n] Neugier zum Gewinner erkoren. Der Frankfurter Musikpreis ist mit stolzen 15.000 Euro dotiert, die Maffay vermutlich in eines seiner zahlreichen sozialen Projekte stecken wird.

Seit 1982 wird die Auszeichnung jährlich an bedeutende Musiker vergeben. Gestiftet wird der Frankfurter Musikpreis vom Bundesverband der Deutschen Musikinstrumentenhersteller (BDMH) sowie von der Messe Frankfurt. In der Vergangenheit gehörten unter anderem Udo Lindenberg (75), Peter Gabriel (72) und Marie-Luise Neunecker (66) zu den Gewinnern.