Von Fans begrapscht: Barbara Schöneberger genervt „mittelalten Männern“

Barbara Schöneberger macht gerne Fotos mit ihren Fans. Doch das Verhalten von – meistens männlichen – Zuschauern nervt sie dabei besonders.

München – Barbara Schöneberger (49) gehört zu den bekanntesten Namen der deutschen TV-Landschaft. Dass sie hin und wieder auf der Straße oder im Supermarkt erkannt wird, bleibt da nicht aus. Normalerweise ist das für die lustige Blondine auch kein Problem, da sie sich gern Zeit für Selfies und Autogramme für ihre Fans nimmt. Eine Sache kann sie allerdings gar nicht leiden und das sind Grapscher beim Fotografieren. Besonders „mittelalte Männer“ sollen dieses Verhalten immer wieder zeigen.

Barbara Schöneberger mit ihren Fans: Finger weg beim Fotografieren!

In einem neuen Interview mit der Deutschen Presse-Agentur verriet Barbara Schöneberger, was sie davon hält, ungefragt angefasst zu werden. Besonders bei Männern mittleren Alters solle das häufiger vorkommen, wenn diese sie nach einem Selfie fragen.

Diese Männer würden dann „viermal ihre Pin eingeben, die Foto-App suchen und dann läuft der Timer von zehn runter, während sie in einer Hand das Smartphone halten und sich die andere Hand in meinem Hüftfleisch zu schaffen macht“. Nicht mit Barbara! Wenn es sie stört, wie sie angefasst wird, dann sagt sie das auch deutlich und spricht die Fans darauf an. Dass dann meistens genau in dem Moment der Timer durchläuft, ist ihr herzlich egal. „Und dann heißt es: ‚Sie haben ja gar nicht geguckt.‘“

Barbara Schöneberger: Angenehme Prominenz – oft lassen Fans sie in Ruhe

Bei netten Fans, die höflich fragen, hat Barbara Schöneberger kein Problem mit Fotos. Sie freut sich aber auch immer über Fans, die sie erkennen und trotzdem in Ruhe lassen. „Man kann auch an einem Promi vorbeigehen, ohne ihn [nach einem Foto] zu fragen.“ Was bei ihr zum Glück oft der Fall ist: „Ich wohne in einem ganz ruhigen Viertel. Da nickt man sich eher mal verschwörerisch zu: ‚Ich habe Sie erkannt!‘“

Außerdem werde sie auch oft von älteren Damen angesprochen, die gar kein Handy haben. Insgesamt empfindet Barbara Schöneberger ihre Prominenz als „angenehm“.

Apropos Barbara Schöneberger: In ihrem „Mit den Waffeln einer Frau“-Podcast offenbarte Barbara Schöneberger ihre kriminelle Seite. Doch die hat sich für die 49-Jährige nicht ausgezahlt … Verwendete Quellen: dpa, Bunte.de