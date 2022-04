„Echt aufpassen“: Natascha Ochsenknecht riet ihren Jungs zur „Wilden Kerle“-Zeit, eigene Kondome mitzunehmen

Natascha Ochsenknecht im Gespräch mit Jana Ina Zarrella. © Screenshot SWR/OMG-Die Talkshow mit Jana Ina Zarrella/Folge 2 vom 08.04.22

Natascha Ochsenknecht sprach im SWR-Talk mit Jana Ina Zarrella. Sie erzählte, dass sie ihren Söhnen Verhütungstipps gab. Zur Zeit der „Wilden Kerle“ war ihr das „ganz, ganz wichtig“.

München – Natascha Ochsenknecht (57; hier alle News) ist eine echte Löwen-Mama, wie sie selbst betont. Familie ist für die 57-Jährige alles, wie man auch in der erst kürzlich erschienen Sky-Doku „Diese Ochsenknechts“ sehen kann. Inzwischen ist Natascha sogar schon zweifache Oma, ihre Kinder Cheyenne Savannah (21) und Jimi Blue (30) haben bereits wieder Kinder.

Natascha Ochsenknecht gab Jimi Blue und Wilson Gonzalez zu „Wilde Kerle“-Zeiten Verhütungstipps

Als Jimi Blue Ochsenknecht und sein Bruder Wilson Gonzalez (32) durch die Kinofilme „Die Wilden Kerle“ (erster Film erschien 2003) bekannt wurden, gab Mama Natascha den damals 12- und 14-Jährigen einige Tipps mit auf den Weg. Darüber sprach sie im Talk mit Moderatorin Jana Ina Zarrella (45) auf SWR.

„Das war ja auch so ne Sache. Bei den ‚Wilden Kerlen‘, wo ich dachte, da müssen meine Jungs echt aufpassen, ne? Also da habe ich schon n paar Tipps mitgegeben wegen Verhütung und so. Das ist ganz, ganz wichtig. Na klar. Eigene Kondome immer mitbringen“, plaudert Natascha Ochsenknecht aus dem Nähkästchen bei Kaffee und Kuchen.

„Oh Gott, Natascha, du machst mich fertig“, muss Jana Ina Zarrella lachen. „Na, weil die Mädels machen Löcher rein“, schiebt Natascha Ochsenknecht noch einmal nach. Und erklärt weiter: „Bei meinen Jungs habe ich jedes Mal gebetet, wenn die ein Jahr älter wurden. Dachte ich immer okay, wieder ein Jahr vergangen und nicht Vater geworden.“

Jimi Blue Ochsenknecht machte derweil gerade öffentlich, dass er wieder neu vergeben ist. Auf dem Münchner Frühlingsfest knutschte Jimi Blue Ochsenknecht mit Rennfahrerin Laura-Marie Geissler. Verwendete Quellen: swr.de/#OMG – Die Talkshow mit Jana Ina Zarrella/Folge 2 vom 08.04.22