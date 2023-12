Mode-Duell der Schweden-Royals: Sofia in Rot überstrahlt Victoria

Von: Susanne Kröber

Bei der Nobelpreisverleihung ließ Sofia Kronprinzessin Victoria noch den modischen Vortritt. Doch beim anschließenden Königsdinner stahl sie allen die Show.

Stockholm – Wenn in Stockholm am 10. Dezember die Nobelpreise verliehen werden, spielt die schwedische Königsfamilie traditionell eine wichtige Rolle. Als König Carl XVI. Gustaf (77) von Schweden in diesem Jahr die Preisträger ehrte, wurde er dabei von Königin Silvia (79), Kronprinzessin Victoria (46), Prinz Daniel (50), Prinz Carl Philip (44) und Prinzessin Sofia (39) unterstützt.

Beim Königsdinner versprüht Prinzessin Sofia in roter Traumrobe Hollywood-Flair

Das anschließende Staatsbankett fand im Stockholmer Rathaus statt, zum krönenden Abschluss versammelten sich die Nobelpreisträger dann zum sogenannten Königsdinner im Palast, um sich unter anderem Hühnerleberparfait, Steinbutt und Hirschrücken schmecken zu lassen. Nachdem Silvia, Victoria und Sofia bereits tagsüber in ihren stilvollen Roben geglänzt hatten, zogen sich die Damen für die Abendveranstaltung extra noch mal um. Und vor allem Prinzessin Sofia gelang es, in einem atemberaubenden Outfit alle Blicke auf sich zu lenken.

In einem roten Traumkleid der schwedischen Designerin Ida Lanto mit raffiniertem schulterfreien Ausschnitt legte Prinzessin Sofia einen spektakulären Auftritt hin. 2017 trug Sofia das Abendkleid übrigens schon mal, für das diesjährige Königsdinner ließ sie es jedoch umschneidern. Ein heftiger Kontrast zur hochgeschlossenen schwarzen Robe, die die dreifache Mutter zur Preisverleihung getragen hatte. Dort stand zweifellos Kronprinzessin Victoria in ihrem eleganten One-Shoulder-Dress in Violett im Mittelpunkt, auch wenn Victoria darin nur knapp einen Fashion-Fauxpas vermeiden konnte.

Alles auf Rot: Prinzessin Sofia überstrahlt alle – Madeleine kann nur aus der Ferne zusehen

Auch Prinzessin Sofia nahm in ihrer roten Robe einen Bruch der Etikette in Kauf, denn sie trug ihre Schärpe auf der nackten Schulter, streng genommen ein royales No-Go, wie Royal-Experte Mats Danielsson gegenüber Svensk Damtidning zu bedenken gibt. Doch darauf ließ es die Ehefrau von Prinz Carl Philip ankommen – und bekommt dafür viel Zuspruch von den Royal-Fans. „Diese Farbe an Prinzessin Sofia! Was für ein Hit“, jubelt eine Instagram-Userin. „Sie sieht absolut umwerfend aus“, so ein weiterer der zahlreichen positiven Kommentare.

Für das Königsdinner mit den Nobelpreisträgern upcyclte Prinzessin Sofia ihr rotes Abendkleid, das sie bereits 2017 getragen hatte (rechts).

Auch Kronprinzessin Victoria sah in ihrem Rock mit schwarz-weißem Blumenmuster von Camilla Thulin entzückend aus, musste ihrer Schwägerin im internen Fashion-Duell an diesem Abend jedoch den Vortritt lassen. Das Nachsehen hatte Prinzessin Madeleine (41), die nach dem verschobenen Umzug nach Schweden nach wie vor mit Ehemann Chris O‘Neill (49) und den Kindern Prinzessin Leonore (9), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (5) in den USA lebt. Fraglich, ob es sich Madeleine durch ihre Absage so langsam mit der schwedischen Königsfamilie verscherzt. Verwendete Quellen: svenskdam.se, Instagram, kungahuset.se