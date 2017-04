Alena Gerber: Erst die Geburt, dann die Hochzeit

München - Sie strahlt so schön! Moderatorin Alena Gerber (27) ist glücklich – und das sieht man auch. Erst vor wenigen Wochen verkündete sie ihre Schwangerschaft. Nun zeigte sie ihren kleinen Babybauch auf den Malediven am Strand. Dabei ist Gerber bereits im 7. Monat.

Beschwerden hat sie nicht. „Wenn ich den Test nicht gesehen hätte und langsam die Tritte spüre, wüsste ich nicht, dass ich schwanger bin“, sagt sie und lacht. Und auch sonst zeigt sich die hübsche Blondine völlig entspannt. „Ich habe jetzt vor einer Woche online ein paar Strampler gekauft.“ Das Babyzimmer habe sie noch nicht gestrichen, auch keinen Kinderwagen bestellt und keine Bücher gelesen. „Ich bin sehr schlecht vorbereitet“, gibt Gerber zu.

+ Gerbers Freund Clemens Fritz. © dpa

Über die Hochzeit mit ihrem Verlobten, dem Profikicker Clemens Fritz (36), hat sich die Moderatorin ebenfalls noch nicht so viele Gedanken gemacht. „Wir haben schon vor der Schwangerschaft entschieden, unser Leben miteinander zu verbringen, heiraten aber entspannt nach der Geburt“, erzählt sie in einem Video auf Bunte.de. Wie die Hochzeit aussehen soll, weiß die Moderatorin noch nicht so genau. Nur so viel: „Als kleines Mädchen habe ich immer von einer pompösen, großen Hochzeit mit einem großen Kleid geträumt, heute möchte ich das alles eher weniger.“

Teresa Winter