„Komplett neues Aussehen“: Gina-Lisa Lohfink nach Beauty-OP-Marathon total verändert

Von: Julia Hanigk

Teilen

Gina Lisa Lohfink überrascht mit ihrem neuen Aussehen. © Screenshot Instagram/ginalisa2309; Hartenfelser/IMAGO

Gina-Lisa Lohfink hat sich schon wieder unters Messer gelegt. Jetzt zeigt sie sich erstmals im neuen Look. Mit braunen Haaren spricht sie über ihr „komplett neues Aussehen“.

Frankfurt - Gina-Lisa Lohfink (hier alle News auf der Themenseite) kann es einfach nicht lassen. Wieder und wieder legt sich die Skandalnudel für Beauty-OPs unters Messer. Jetzt überrascht sie mit einem kompletten Makeover.

Gina-Lisa Lohfink legte sich in Brüssel unters Messer

Zuletzt ließ sich Lohfink auf dem OP-Tisch ihre Brüste und den Po vergrößern. Inzwischen trägt sie Körpchengröße 85F, sprach von ihrem neuen „Traumbusen“, für den es extra nach Brüssel ging, wie „Bild“ berichtete. Auch ihren Fans schien das Ergebnis ziemlich gut zu gefallen. Sie motivierten die TV-Bekanntheit sogar, sich bei der Plattform „OnlyFans“ zu registrieren.

Gina-Lisa Lohfink unterzog sich einigen Beauty-OPs. © Screenshot Instagram/ginalisa2309 (3)

Jetzt zeigte sich die einstige Kult-Blondine erstmals wieder auf Instagram in den Storys. Die feststehenden Postings auf ihrem offiziellen Account sind alle gelöscht. Auf den neuen Bildern sieht man Gina-Lisa Lohfink im orangefarbenen Trainingsanzug mit dunklen Haaren.

„Komplett neues Aussehen“: Gina-Lisa Lohfink nach Beauty-OP-Marathon total verändert

Lohfink schrieb: „Bin gerade auf dem Rückweg nach Deutschland. Wie ihr gemerkt habt, ist viel passiert in den letzten zwei Wochen. Komplett neues Aussehen, Instagram und vieles mehr. In Kürze erfahrt ihr einiges.“ Das Geheimnis lüften will die Neu-Brünette in einer TV-Produktion von „red“ bei ProSieben. Die Sendung soll am 23. März ausgestrahlt werden.

Gina Lisa-Lohfink ist nicht die Einzige, die sich für mehrere Schönheitsoperationen unters Messer gelegt hat. Auch Kader Loth zeigte sich nach einigen Beauty-OPs komplett verändert. Die Fans urteilten: „Sieht grausam aus“.

Verwendete Quellen: instagram.com/ginalisa2309; IMAGO; Bild