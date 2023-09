So reagiert „Bergdoktor“-Hans Sigl auf die Kritik an seiner „Starnacht“-Moderation

Von: Diane Kofer

Hans Sigl und Barbara Schöneberger sollen auch 2024 die „Starnacht am Wörthersee“ moderieren. Dafür hagelte es zwar Kritik, aber zumindest der Schauspieler beweist jede Menge Humor.

Klagenfurt – Die meisten TV-Zuschauer kennen Hans Sigl (54) vor allem aus seiner Paraderolle bei „Der Bergdoktor“. Doch der Schauspieler hat auch eine Leidenschaft für Musik – und moderiert mit Barbara Schöneberger (49) regelmäßig die „Starnacht“-Ausgaben. Mit seinem Moderationstalent kann der Serienstar zwar nicht alle überzeugen – Hans Sigl beweist aber: Er nimmt die Kritik mit Humor.

Lustiger Schlagabtausch auf Facebook: Moderator Hans Sigl wehrt sich gegen „Starnacht“-Kritik

Die Moderation der „Starnacht“-Ausgaben hat Hans Sigl schon einige Nerven gekostet. Aber nicht etwa, weil ihn das Event vor Herausforderungen stellt, sondern aufgrund des öffentlichen Interessens im Nachgang. Die falsche Berichterstattung nach einem zweifelhaften Witz auf der „Starnacht“-Bühne machte den Seriendarsteller richtig sauer. Auch die Kritiker lassen nicht locker und meckern immer wieder über die Moderation von Hans Sigl und Barbara Schöneberger. Bösen Kommentaren wirkte der TV-Star jetzt ziemlich lustig entgegen.

Wie das Portal Schlagerprofis zuerst entdeckt hat, mischte der Martin-Gruber-Darsteller ordentlich mit, als eine neue „Starnacht am Wörthersee“-Show für 2024 angekündigt wurde. In den Kommentaren unter einem Beitrag von Music Illustrated wurde die Freude an der Ankündigung durch fiese Anmerkungen zum Moderations-Duo gehemmt. „Furchtbar, alle beide. Bitte nicht als Moderatoren. Ich würde es mir nicht anschauen“, nörgelte ein User beispielsweise.

Hans Sigl lässt solche Kommentare nicht einfach stehen, sondern antwortet einfach direkt selbst. „Gute Frage. Woher nehmen Sie ihre Ferndiagnose?“, fragt er beispielsweise einen selbsternannten Experten, der das Geschehen auf der Bühne ausführlich analysiert hatte. Zudem fügte der 54-Jährige einfach selbst einen kritischen Kommentar unter die Comeback-Verkündung. „Also mit den Moderatoren sicher nicht. LOL“, witzelte er.

„Der Bergdoktor“-Funfact Hans Sigl ist als Bergdoktor Dr. Martin Gruber in der ZDF-Serie kaum wegzudenken. Dabei spielte er zuerst gar keinen Arzt, sondern einen Taxifahrer. In der ersten Version von „Der Bergdoktor“, die damals noch auf Sat.1 lief, war Hans Sigl bereits in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. In den 90ern fuhr er Dr. Thomas Burgner (Gerhart Lippert) in einem Taxi umher. Erst 2008 übernahm er seine Paraderolle in der Neuauflage. Quelle: jolie.de

„Starnacht“ geht weiter – anderes beliebtes Schlagerfestival steht vor dem Aus

Während sich die Volksmusik-Fans auch 2024 auf die „Starnacht am Wörthersee“ freuen können, gab es zuletzt schlechte Nachrichten von einem anderen großen Event: Der „Musikherbst am Wilden Kaiser“ wird nach 30 Jahren eingestellt. „Nach reiflicher Überlegung und Abwägung verschiedener Faktoren haben wir beschlossen, dass der Musikherbst im Jahr 2024 nicht mehr stattfinden wird“, hieß es auf der offiziellen Facebook-Seite der Veranstaltung.

Hans Sigl moderiert auch 2024 wieder die „Starnacht am Wörthersee“. Auf Kritik diesbezüglich reagierte er mit viel Humor. © Imago/ Daniel Scharinger (Fotomontage)

Die Entscheidung habe man nicht leichtfertig getroffen, sondern nach „sorgfältigen Analysen“. Vor allem die steigenden Kosten hätten dazu geführt, das Konzert nicht mehr unter tragbaren Bedingungen stattfinden lassen zu können. Auch die „Helene Fischer Show“ wäre um ein Haar aufgrund finanzieller Schwierigkeiten in Wasser gefallen. Verwendete Quellen: Facebook, Schlagerprofis, Music Illustrated