Statement zum Israel-Krieg: Moderator Elton wird scharf kritisiert

Von: Diane Kofer

Moderator Elton hatte im Netz seine Meinung zum Krieg in Israel geteilt und wird dafür kritisiert. Jetzt rechtfertigt er seinen vermeintlichen Pro-Israel-Post.

Israel – Seit mehreren Tagen herrscht in Israel Krieg. Hamas-Terroristen griffen Zivilisten an und stürmten unter anderem ein Musikfestival. In Deutschland und der Welt solidarisieren sich Menschen mit den Opfern – so auch Moderator Elton (52). Für einen Post im Netz bekommt er aber nicht nur Zuspruch, sondern auch viel Kritik und muss sich jetzt rechtfertigen.

„Egal, wie man zu Israel steht“: Eltons Post zum Krieg spaltet im Netz die Gemüter

In seiner Instagram-Story hatte „Blamieren oder Kassieren“-Moderator Elton am Montag (9. Oktober 2023) seine Meinung zum Krieg in Israel geteilt. „Egal, wie man zu Israel steht: Dies geht an alle, die Menschen, speziell Frauen und Kinder, töten oder entführen, beziehungsweise das befürworten und dabei ‚Gott ist groß‘ rufen“, schrieb er und forderte, verschiedenen Glauben zu akzeptieren und in Frieden zu leben. Einige seiner Follower warfen ihm daraufhin vor, die israelische Politik für gutzuheißen – und übten scharfe Kritik an seinen Worten.

Elton äußerte sich im Netz zum Israel-Krieg. Sein Statement spaltet die Gemüter im Netz. © Instagram/ elton_tv; Imago/ Sven Simon (Fotomontage)

„Vielen Dank an den Zuspruch. Viele Herzen habe ich bekommen und viele Nachrichten mit ‚wahre Worte‘. Aber auch danke an alle Kritiker oder alle, die mich beleidigen, da sieht man mal, dass es einige Menschen gibt, die nicht verstehen, was ich da geschrieben habe“, beginnt er ein Statement in seinem Social-Media-Feed. Während einige Elton zustimmen, haben ihm viele auch geschrieben, dass sie es nicht gut finden, dass er sich für das „noch viel schlimmere“ Israel ausspricht.

„Mehr als bescheuert“: Elton kritisiert Israel und erklärt sein umstrittenes Statement

„Was Israel macht, müssen wir ja gar nicht diskutieren. Die Siedlungspolitik halte ich für mehr als bescheuert, auch was mit Palästina passiert“, betont er. Das bedeutet aber nicht, dass Gewalt zu rechtfertigen sei. „Leute – setzt euch an einen Tisch“, fordert er von den Verantwortlichen und spricht sich klar für Frieden aus.

Was der TV-Star mit seinem Post aber eigentlich sagen will: „Bei mir ging es darum, dass es Menschen gibt, die schreien ‚Gott ist groß‘ und dann Leute einfach umbringen.“ Menschen mit unterschiedlichem Glauben üben Attentate aus oder fällen Urteile „im Namen Gottes“ – das sei „bescheuert“. Moderatorin Andrea Kiewel (58) verharrt derzeit trotz des Israel-Kriegs in Tel Aviv. Verwendete Quellen: Instagram/ elton_tv