Moderatorin Johanna Klum will im Sommer heiraten

Johanna Klum will heiraten.

Berlin - TV-Moderatorin Johanna Klum (36) hat große private Pläne. Sie will heiraten. Wen? Das ist geheim.

„Es ist noch ganz geheim, aber: Ja, im Sommer werden wir heiraten“, sagte sie der „Gala“. „Wir fliegen mit der Familie und den engsten Freunden ins Ausland, an einen für uns ganz besonderen Ort“, verriet Klum. Sie werde in Weiß heiraten.

Die Identität ihres zukünftigen Mannes, mit dem Klum seit vielen Jahren zusammen ist, hält sie geheim. Die beiden haben gemeinsam eine anderthalbjährige Tochter. „Ich bin eine stolze Mama und unheimlich verliebt in meine Kleine. Mein Freund ist genau wie ich: unheimlich positiv. Dieses Wesen erkenne ich absolut in unserer Tochter wieder“, so die Moderatorin.

dpa