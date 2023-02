Moderatorin Lola Weippert zeigt ihren Sixpack

Lola Weippert ist eine echte Sportskanone. Auf Instagram beeindruckt die Moderatorin ihre Follower nun mit einer tollen Sixpack-Aufnahme.

Bei diesem Anblick kann man schon ins Staunen geraten: Lola Weippert (26) präsentiert auf Instagram stolz ihren durchtrainierten Körper. Die RTL-Moderatorin ist bekanntlich ein großer Sport-Fan und hält ihren knackigen Body dank viel Training in Form. Wie bezahlt sich ihre Anstrengungen gemacht hat, zeigt Lola nun in ihrer Story. Dort teilte sie einen Clip, in dem sie im figurbetonten Zweiteiler posiert. Die hübsche Blondine trägt einen fliederfarbenen Sport-BH sowie enge Shorts, die ihre Muskeln betonen.

„Hab gefühlt ‚‘ne halbe Ewigkeit nicht mehr trainiert (war nur ‘ne Woche, aber hat sich so viel länger angefühlt)“, schrieb sie zu der Aufnahme. Gleichzeitig zieht Lola ihren Hosenbund ein Stück weit nach unten, sodass die Fans einen Blick auf ihren definierten Sixpack bekommen. „So ist der aktuelle Bauchstand“, scherzte sie in dem Video. Die Sportskanone habe ihr Workout schrecklich vermisst. „Dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit auf dem Karneval war, hat sich das nicht richtig angefühlt, wenn man so gar nicht trainiert“, erklärte sie.

Für Lola Weippert gehört Sport zum Alltag mit dazu. Mit Yoga und anderen Übungen hält sich die RTL-Schönheit fit © Screenshot/Instagram/Lola Weippert

Lola Weippert gönnt sich nach Workouts keine Pause

Auf dem Programm standen für Lola anschließend zehn Minuten Bauchtraining sowie eine kurze Yoga-Einheit. Ihr Workout teilte die ehemalige „Let’s Dance“-Teilnehmerin ebenfalls in einem Video. Auch beim Yoga durften ihr die Fans zusehen. Eine Sache ist jedenfalls klar: Eine Couchpotato ist Lola Weippert definitiv nicht.

Nach ihrem schweißtreibenden Training gönnte sich die Moderatorin nicht etwa eine Runde Entspannung. Stattdessen hatte sie einen vollen Tag vor sich. Unter anderem bereitete sie sich auf ihre Yoga-Ausbildung vor und war zum Mittagessen sowie zum Dinner verabredet. Außerdem stand für Lola ein Fotoshooting mit Sängerin Elif (30) an. Zu guter Letzt wollte sie ihr „Zuhause auf Vordermann bringen“ und gründlich aufräumen. In einem weiteren Post gestand Lola, dass ihre Wohnung „noch nie so schlimm“ ausgesehen habe. Nach diesem langen Tag hat sich die Stuttgarterin einen erholsamen Schlaf mehr als verdient ...