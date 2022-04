„Diese 20 Minuten haben mir das Leben gerettet!“: Sonya Kraus ermutigt Zuschauer zur Krebsvorsorge zu gehen

Sonya Kraus stellte ihre Kochkünste bei „Grill den Henssler“ dabei ermutigte sie die Zuschauer zur Krebsvorsorge zu gehen © RTL / Frank W. Hempel/Screenshot/Instagram/sonyakraus

Moderatorin Sonya Kraus stand trotz Krebsdiagnose und Chemotherapie mit viel Energie bei „Grill den Henssler“ am Herd. Ihr Appell an alle Frauen: Geht zur Krebsvorsorge.

Trotz ihrer Schock-Diagnose Brustkrebs im Herbst 2021, ist Sonya Kraus nicht zu bremsen. Bei „Grill den Henssler“ ermutigte der TV-Star die Zuschauer, zur Krebsvorsorge zu gehen.

Sonya Kraus stellt sich der Herausforderung am Herd bei „Grill den Henssler“ und begeisterte die Zuschauer mit ihrer Energie und Lebensfreude. In der Folge versuchen die prominenten Gäste Sonya Kraus, Ilka Bessin und Mickey Krause den Henssler zu „grillen“. Besonders Sonya verbreitete in der Sendung gute Stimmung.

Im Herbst 2021 bekam die Moderatorin die Schock-Diagnose: Brustkrebs. Kurz vor den Aufzeichnungen zur VOX-Show „Showtime of my Life“ hat Sonya die beängstigende Diagnose erhalten. Mittlerweile hat sich Sonya ihre Brüste abnehmen lassen. „Ich wollte das radikalste Verfahren und die größtmögliche Chance für mich, nicht wieder zu erkranken“, erklärte die 48-Jährige in einem „Bunte”-Interview. Jetzt kämpft sich sich die Moderatorin durch eine Chemotherapie. Trotz allem stand die 48-Jährige am Herd von „Grill den Henssler“.

„Mir geht es relativ gut“, versichert Sonya in der Show. Zudem ermutigte sie alle Frauen, zur Krebsvorsorge zu gehen. „Diese 20 Minuten haben mir das Leben gerettet!“, erklärte sie.

Offen über Brustkrebs zu reden ist „befreiend” für Sonya

Sonya Kraus nutzt ihren Status als Person in der Öffentlichkeit, um offen über Brustkrebs zu reden. Die Konversation findet die Moderatorin auch für sich selbst „wirklich befreiend“. Somit will sie auch anderen Frauen Mut machen, trotz der Angst vor einer Krebsdiagnose nicht „den Kopf in den Sand zu stecken“.

Ob Sonya am Ende tatsächlich den Henssler „grillt“? Die Folge gibt es in voller Länge auf RTL+ zu sehen.