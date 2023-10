So habe ich den Brustkrebs besiegt

Von: Maria Zsolnay

Es ist ein verdammt ernstes Thema – und doch bringt Sonya Kraus alle zum Lachen, wenn sie über ihre neue Sammlung von „Fiffis“ (Perücken), ihre gemachten Brüste („die sind Porno“) und ihren „Karl Arsch“ (Mammakarzinom) pricht.

Die 50-jährige Moderatorin ist als Siegerin aus dem Kampf gegen ihren Brustkrebs hervorgegangen. Gerade war sie noch in ihrer Heimatstadt Frankfurt zur Nachuntersuchung – Röntgen, MRT – dann setzte sie sich am Mittwochmorgen in den Flieger, um in München ihre Geschichte zu erzählen.

Denn es ist Brustkrebs-Monat. Im Oktober gibt es weltweit Aktionen, um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen – erkennbar an der Farbe Pink. Am auffälligsten dabei ist der Kosmetikkonzern Estée Lauder, deren ehemalige Chefin Evelyn Lauder, einst an Brustkrebs starb.

Weltweit strahlt der Konzern in diesen Tagen markante Bauwerke in Pink an – wie den Eiffelturm in Paris und die Propyläen am Königsplatz in München Bevor Lauder-Managerin Maike Kiessling auf den Knopf drückte, bat sie prominente, einflussreiche Frauen zum Pink Cocktail. Einige davon selbst betroffen, viele im persönlichen Umfeld, alle aber kennen Betroffene.

Wie Sonya Kraus, die schonungslos über Schmerzen, kreisrunden Haarausfall, Übelkeit bei der Chemotherapie, seelische Auf und Abs erzählt. „Mir hat das sehr gutgetan, darüber zu reden, ich habe jeden Tipp aufgesogen.“ Sie habe sich nicht verstecken und von „Karl Arsch“ einschüchtern lassen. „Denn ich weiß: Angst frisst Seele auf.“

Die 50-Jährige entschied sich denn auch, beide Brüste entfernen zu lassen. „Auch die gesunde, weil ich mich damit einfach sicherer fühlte. Und es war die richtige Entscheidung, denn hinter einer Brustwarze hat man eine Krebsvorstufe entdeckt.“

Jetzt gilt sie als geheilt, aber die Spuren sind sichtbar – allein ihre Haarpracht ist künstlich. Auch die Augen umrahmen künstliche Wimpern. Ja und? „Auch während der Chemotherapie habe ich mich geschminkt, Rouge aufs bleiche Gesicht und Lippenstift aufgetragen. Ich wollte nicht so aussehen, wie ich mich fühle. Ich habe im Spiegel noch immer mich selbst erkannt.“

Sie wisse natürlich, dass nicht jede Frau die Kraft dafür aufbringt. Ihr Antrieb waren ihre Mutter und ihre beiden Söhne. „Sie waren meine Motivation immer stark zu bleiben und mich am eigenen Schopf aus dem Schlamassel rauszuziehen.“

Im Nachhinein sagt sie: „Ich bin ein Glückskind.“ Weil sie von ihren Freundinnen, die selbst an Brustkrebs erkrankt waren, regelrecht zum Arzt geschoben wurde. „Sie haben mich zur Vorsorge gedrängt, egal wie voll mein Terminkalender war. Nur deshalb wurde der Krebs entdeckt, als er noch klein war und nicht gestreut hatte.“

Mit ihrer Offenheit will Kraus anderen Frauen Mut machen. Sie hat den Krebs beherrscht – nicht er sie. „Ich habe keine Angst, dass er wieder zurückkommt. Ich mache mir darüber keine Gedanken und wenn, dann kämpfe ich wieder. Meine Motto ist immer: „Es ist, wie es ist. Ich kämpfe weiter.“

Ebenfalls an diesem Abend dabei: Ruth Neri von der DKMSlife, Klinik-Chefin Professorin ­Marion Kiechle, Moderatorin Eva Grünbauer, Designerin Natascha Grün, Autorin Andrea Sixt, ­Viviane Geppert und ­Vanessa Eichholz, die durch den Abend führte sowie Schauspielerin ­Sila Sahin, die extra aus Berlin anreiste. Bei ihr steht ein Ortswechsel an, zusammen mit Ehemann und Fußballer ­Samuel Radlinger zieht sie in den nächsten Wochen nach Wien. Gastgeberin Maike Kiessling gab allen Frauen am Schluss eines mit auf dem Weg: „Geht zur Vorsorge.“

