Bei Modern Talking nur „Notlösung“? Dieter Bohlen rechnet mit Thomas Anders ab

Von: Diane Kofer

Thomas Anders hat behauptet, Dieter Bohlen sei bei Modern Talking nur eine „Notlösung“ gewesen. Das lässt der Musiker nicht auf sich sitzen und schießt zurück.

Tötensen – 2003 lösten Dieter Bohlen (69) und Thomas Anders (60) ihre Band Modern Talking endgültig auf – doch obwohl die Trennung schon 20 Jahre zurückliegt, ist sie immer noch ein großes Thema. In der Talkshow „Riverboat“ ließ sich Thomas Anders nun dazu hinreißen, über seinen ehemaligen Musikkollegen zu lästern. Der Gegenschlag des Pop-Titans erfolgt prompt.

„Das ist die Wahrheit“: Dieter Bohlen reagiert auf Thomas Anders‘ „Notlösung“-Behauptung

In der MDR-Talkrunde behauptete Thomas Anders, dass Dieter Bohlen ursprünglich nie mit ihm zusammen ins Rampenlicht hätte treten sollen. „You’re My Heart, You’re My Soul“ sei zwar als Duo-Version geplant gewesen – ein passender zweiter Mann habe aber gefehlt. Die angebliche „Notlösung“: Dieter. „Wenn das Ding mal irgendwann überhaupt – wahrscheinlich nicht – in die Charts geht, können wir immer noch einen Zweiten neben dich stellen“, schildert Thomas Anders die damaligen Pläne der Plattenfirma und ergänzt: „Das war ein Vierteljahr später so weit und der Zweite war Dieter Bohlen.“

Der DSDS-Juror holt jetzt zum Gegenschlag aus und reagiert via Instagram auf Thomas Anders‘ Aussagen. Er behauptet: Der Sänger lügt. „Das ist die Wahrheit zu Thomas Pinocchio Anders“, kündigt er an. Denn Dieters Meinung nach war er alles andere als eine Notlösung bei Modern Talking. „Ich bin die Notlösung von Modern Talking gewesen? Ist ja prima... Ohne mich und Luis hätte es den Sound nicht gegeben. Ohne mich hätte es keinen von den Titeln gegeben. Alle Musik, alle Texte sind von mir. Wer hat es produziert? Ich. Was wäre geblieben von Modern Talking? Ein kleiner Schlagersänger, der irgend so ein Futzelzeugs singt.

Modern Talking Mit der Single „You’re My Heart, You’re My Soul“ schafften Modern Talking 1984 den Durchbruch. Das Popduo aus Dieter Bohlen und Thomas Anders löste sich allerdings 1987 nach internen Streitigkeiten kurzzeitig auf. Ein Wiederbelebungsversuch hatte zeitweise Erfolg, bis es 2003 zur endgültigen Trennung kam. Seither machen die beiden Ex-Kollegen immer wieder mit öffentlichen Auseinandersetzungen auf sich aufmerksam. Während Thomas Anders als Solosänger erfolgreich ist, ist Poptitan Dieter Bohlen vor allem als Produzent und TV-Gesicht unterwegs.

Prominente Unterstützung: Pietro Lombardi mischt im Modern-Talking-Streit mit

In der Kommentarspalte äußeren sich zahlreiche Fans zu der Modern-Talking-Diskussion. Während einige hinter Dieter Bohlen stehen und Thomas Anders für dessen Aussagen scharf verurteilen, finden andere den Streit ziemlich unnötig. „Nach so vielen Jahren, Schnee von gestern. Warum wird das immer aufgewärmt?“, fragt sich jemand. Ein Promi bezieht aber klar Stellung und sichert dem Pop-Titan seine Unterstützung zu.

„Lass dich nicht ärgern. Jeder weiß, wer der Boss ist“, kommentiert Pietro Lombardi (31) unter dem Post und setzt ein rotes Herz-Emoji hinter seinen Beitrag. Der Sänger ist nicht nur Dieter Bohlens Schützling, sondern sitzt auch 2024 wieder mit ihm zusammen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Neben den beiden gibt es in der DSDS-Jury aber noch zwei Neuzugänge. Verwendete Quellen: „Riverboat“/ MDR (Folge vom 15. Dezember 2023); Instagram/ dieterbohlen