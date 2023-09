„Totaler Quatsch“: Jana Ina Zarrella empört über mögliches Jogginghosen-Verbot

Kleidungsregeln an deutschen Schulen? Jana Ina Zarrella hält davon nichts. Jogginganzüge seien „cool“, erklärt die Frau von Schlagerstar Giovanni Zarrella bei Instagram.

Köln – Der Bundeselternrat hat sich kürzlich für eine Kleiderordnung an Schulen ausgesprochen. Bei „unangemessener, lottriger, zerrissener oder freizügiger Kleidung“ sollen die Schüler gemäß den Kleidungsregeln nach Hause geschickt werden können. Die Idee stößt nicht nur auf positive Reaktionen. Aus der Promiwelt hat sich nun Jana Ina Zarrella (46) dazu geäußert.

Die Frau von Schlager-Star Giovanni Zarrella verstehe die Diskussion um die Bekleidung der Kinder nicht, sagt sie in einer Instagram-Story. Die Modeindustrie habe sich drastisch verändert. Die Vorbilder der Kinder seien heute auf YouTube oder TikTok zu sehen. „Sie tragen alle Jogginganzüge, das ist cool.“ Selbst die größten Designer der Welt würden mittlerweile Jogginganzüge entwerfen.

„Viele tragen sie auch bei der Arbeit. Und was machen die Kinder? Sie machen das einfach nach“, erklärt Jana Ina. Die Kinder wollen damit nicht mit Absicht Respektlosigkeit zeigen, ist sich Zarrella sicher. „Das ist totaler Quatsch. Man sollte sich lieber mit Kindern beschäftigen, die Nachholbedarf und Defizite haben.“ Zu den wichtigen Themen zähle sie auch, „dass wir Lehrer haben, die mit diesen Schülern umgehen können“. Zum Trotz ziehe sie heute einen Jogginganzug an, schließt Zarrella ihre Instagram-Story.

Jana Ina Zarrella zeigt perfekten Jogginghosen-Look

Jana Ina Zarrella zeigt perfekten Jogginghosen-Look

Um ihren Followern ebenfalls Inspiration für den bequemen Look zu geben, teilte die Moderatorin ein Videoclip von Januar, in dem sie eine dunkelblaue Jogginghose mit Mütze, Socken, Mantel, Sneakern und Tasche kombiniert. „Nicht ohne meine Jogginghose“, kommentierte sie das Video. „Ihr könnt ganz schnell euren Look stylischer machen – und dabei euren Jogginganzug anbehalten.“

Apropos Zarrella: In den vergangenen Jahren hat sich Giovanni Zarrella zu einer festen Größe der Schlagerwelt gemausert. Doch noch vor einiger Zeit bangte Giovanni Zarrella um seine Musikkarriere. Verwendete Quellen: Instagram/Jana Ina