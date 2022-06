Datingshow-Hopping: Mo war vor Bachelorette schon in zwei anderen Kuppel-Formaten

Mo will die Bachelorette erobern © RTL+

Teilnahme an mehreren TV-Formaten: Mohamed Aidi verriet, dass er vor seiner Teilnahme bei der „Bachelorette“ in zwei anderen Kuppelshows mit dabei war. Der Prominente lässt sich auf Datingshow-Hopping ein.

München – Mit Datingshow-Hopping auf der Suche nach der Richtigen! Mohamed Aidi (36) sprach vor seinem „Die Bachelorette“-Auftritt über seine vorherigen Kuppelshow-Erfahrungen. Der Personal Trainer enthüllte jetzt, warum er sich erneut auf ein Flirtabenteuer im Fernsehen einlässt. Sein Glück hatte er zuvor bereits in TV-Shows wie „Mein Date, mein bester Freund & ich“ und „Are You The One?“ versucht, wobei er die Richtige jedoch noch nicht finden konnte.



In einem Gespräch mit „Promiflash“ verriet der TV-Show-Teilnehmer, warum er bei „Bachelorette“ mitmacht und schwärmte dabei von der Einzigartigkeit der TV-Show. Der Kuppelshow-Kandidat erzählte: „Die Bachelorette ist für mich ein ganz anderes Format. Umso mehr freue ich mich auf die Reise und wünsche mir natürlich auch, dass die Bachelorette meinem Typ Frau entspricht, damit ich mich voll und ganz drauf einlassen kann.” Der Besitzer eines Fitnessstudios erklärte auch, dass er sich keine Sorgen darüber machen würde, was die Rosenlady Sharon Battiste (30) über seine vorherigen TV-Erfahrungen denken könnte. Er fügte hinzu: „Wenn es danach geht, müsste ich auch Angst haben, dass die Bachelorette auf Fame aus ist, weil sie in einem TV-Format nach der Liebe sucht.“

Mohamed Aidi trat vor „Bachelorette“ in zwei anderen Kuppel-Shows auf

Der Münchner enthüllte zudem, was seine Familie von seinem Datingshow-Hopping hält und davon, dass er in mehreren Kuppel-Formaten nach seiner großen Liebe sucht. Rechtfertigen müsse er sich für seine TV-Auftritte vor seinen Liebsten jedoch nicht. „Nein, ganz und gar nicht. Meine Familie und Freunde wissen ganz genau, dass ich immer ehrlich und real bin – egal ob im Privatleben oder in einer TV-Sendung”, so der Frauenschwarm weiter. Scheint ganz so, als ob der sportliche „Die Bachelorette“-Teilnehmer hoffnungsvoll bleibt und in den Kuppel-Formaten weiterhin nach der richtigen Frau an seiner Seite sucht!