„Ganz natürlich“: Mola Adebisis Freundin bekommt eine Brustvergrößerung ohne Implantate

Adelina Zilai und Mola Adebisi beim Shooting für „Sommerhaus der Stars“ 2021. © Stefan Gregorowius/RTL/dpa

Mola Adebisis Lebensgefährtin Adelina Zilai wollte schon immer eine größere Oberweite. Mit der neuartigen Hydrofiller-Methode wurde ihr Traum jetzt Wirklichkeit.

Solingen – Dass Mola Adebisi (49) und seine Freundin Adelina Zilai (33) kein Problem damit haben, über private Details zu sprechen, bewiesen die beiden bereits während ihrer Teilnahme an der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars 2021“. Jetzt verriet das Paar in einem neuen RTL-Interview, dass Adelina sich vor kurzem dazu entschloss, eine Brustvergrößerung vornehmen zu lassen. Schon lange habe sie von einer üppigeren Oberweite geträumt. Doch der damit verbundene Eingriff und die Schmerzen während der Heilungsphase waren lange Zeit zu abschreckend. Durch eine neue Technik wurde Adelina dieses Leid jetzt allerdings erspart.

Brustvergrößerung ohne Silikon-Implantate

Statt Implantaten entschied sich die Personaltrainerin nämlich für die sogenannte Hydrofiller-Methode. Dabei wird, ähnlich wie bei Lipfillern, Hyaluronsäure-Gel in die Brust gespritzt, die dadurch an Volumen gewinnt. Mithilfe der innovativen Behandlungsweise konnte Adelina Zilai also ihren lang gehegten Traum verwirklichen, ohne sich unters Messer legen zu müssen. Nicht alle Schönheitschirurgen sind allerdings überzeugt von der neuen Hydrofiller-Methode. Einige bewerten die Unterspritzungen als äußerst riskant und raten deshalb davon ab.

Nach langem Hin und Her, entschloss sich Adelina Zilai schließlich für eine Brustvergrößerung. Wie sie im gemeinsamen RTL-Interview mit Mola Adebisi erzählt, sei ihr die Entscheidung am Ende leicht gefallen. „Ich habe den Wunsch schon 15 Jahre. Ich habe mir wirklich überlegt, was ich machen lasse und dementsprechend – es wird ganz natürlich“, verrät sie über den Eingriff.

Mola Adebisi unterstützt Adelina Zilai in ihrer Entscheidung für eine Brustvergrößerung

Der ehemalige VIVA-Moderator steht seiner Partnerin selbstverständlich zur Seite und begleitet sie zu ihrem Termin in der schönheitschirurgischen Praxis. Doch Mola verrät auch, dass er den Eingriff eigentlich nicht notwendig findet. „Wenn’s nach mir geht, kann das alles so bleiben, wie es ist“, sagt er im Gespräch mit den Reportern. Am Ende hält er seiner Liebsten bei den Spritzen jedoch treu die Hand!