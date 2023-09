So erfolgreich ist Stiflers Mom aus „American Pie“ heute

Jennifer Coolidge kennen die meisten als Stiflers Mom aus „American Pie“. Mittlerweile ist die Schauspielerin aber zu einem großen Star geworden.

Los Angeles – Fans der Kult-Komödie „American Pie“ werden die US-amerikanische Schauspielerin Jennifer Coolidge (62) besonders als Stiflers Mutter kennen. Auf unvergessene Weise verführte sie am Ende des Films den schüchternen Finch – und entjungferte so auch den letzten der vier Jungs, die einen Pakt geschlossen hatten, spätestens bis zum Schulabschluss ihre Unschuld zu verlieren.

„American Pie“ war für Jennifer Coolidge zwar der große Karriere-Durchbruch, doch blieb die so lustige blonde Schauspielerin in den folgenden Jahrzehnten immer auf Nebenrollen abonniert – etwa in den zwei „Natürlich blond“-Filmen mit Superstar Reese Witherspoon (47) oder der ProSieben-Serie „2 Broke Girls“.

Mit dieser Serie wurde Stiflers Mom zum Superstar

Das alles änderte sich, als die Corona-Pandemie kam. Jennifer Coolidge war da gerade deprimiert und fühlte sich nicht bereit, wieder vor der Kamera zu stehen, wie bei „Variety“ zu lesen ist. Doch ihr alter Hollywood-Freund Mike White (53), ein Regisseur und Drehbuchautor, hatte ihr gerade die Rolle ihres Lebens auf den Leib geschrieben: In der Serie „The White Lotus“ spielte Coolidge in zwei Staffeln eine verwöhnte reiche Erbin namens Tanya, in die sich Zuschauer auf der ganzen Welt schlagartig verliebten.

Einiges von der echten Jennifer Coolidge steckt in dieser Rolle. So verlor die heute 62-Jährige bereits mit Mitte dreißig ihre Mutter, die viel zu früh an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist. Wie ihre Figur Tanya kämpfte Coolidge auch lange mit Suchtproblemen: Mit nur 27 Jahren hatte sie ein riesiges Kokain-Problem, kam, wie sie selbst sagt, ganz unten an, und machte eine Entziehungskur, um von der Droge wegzukommen.

All diese schmerzhaften eigenen Erfahrungen konnte Coolidge für die HBO-Serie „The White Lotus“ benutzen - und die Show wurde nicht zuletzt ihretwegen zu einem riesigen Erfolg. „Stiflers Mom“ erhielt für ihre Darstellung sogar einen begehrten Emmy, den US-amerikanischen Oscar für Serienschauspieler.

In der Zukunft wird sich Jennifer Coolidge wohl vor Angeboten und spannenden neuen Rollen kaum retten können. Gerade erst war sie in der Netflix-Gruselserie „The Watcher“ von „American Horror Story“-Erfinder Ryan Murphy (57) zu sehen, und auch in „Natürlich blond 3“ soll sie wieder an der Seite von Reese Witherspoon mitspielen.

Apropos: Was macht eigentlich „Baby" aus „Dirty Dancing" heute? Als Schauspielerin feierte Jennifer Grey ihren größten Erfolg mit dem Mega-Hit „Dirty Dancing".