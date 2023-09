Albert im Aus? Charlène von Monaco in den Armen eines attraktiven Mannes

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Charlène von Monaco ist derzeit allein in ihrer Heimat Südafrika unterwegs. Neueste Fotos zeigen sie in den Armen eines Mannes. Wer ist der hübsche Mann, der Monacos Fürstin so nahekommt?

Sun City/Südafrika – Charlène von Monaco (45) ist schlussendlich alleine zu einer kurzen Stippvisite nach Südafrika aufgebrochen. In Sun City, einem Freizeitkomplex nahe Johannesburg und Pretoria gelegen, wollte sie ursprünglich gemeinsam mit Ehemann Albert II. von Monaco (65) der fünften „Water Bike Challenge“ beiwohnen, die von Charlènes Stiftung „Fondation Princesse Charlène de Monaco“ ausgetragen wird.

Tröstet sich die Fürstin in den muskulösen Armen eines hübschen Geschäftskollegen?

Doch Albert tauschte den Reiseanzug dann offenbar lieber kurzfristig gegen einen zünftigen Trachtenjanker und flog nach München aufs Oktoberfest, denn Charlènes Flieger startete von Monaco aus nur mit der Fürstin an Bord. Allzu traurig schien die Zweifachmama aber nicht zu sein. Erste Bilder zeigten sie entspannt und gelöst in ihrem Heimatland, in dem sie Freunde und Familie und auch jede Menge Stiftungs-Arbeit erwarteten. Ein Bild beim Charity-Event, das der 45-Jährigen besonders am Herzen liegt, zeigt sie in der Umarmung eines attraktiven Mannes, der in Südafrika kein Unbekannter ist.

Schwäche, Styling, Sonderfall: Elf fürstliche Geheimnisse über Charlène von Monaco Fotostrecke ansehen

Ryle De Morny (35) ist ein südafrikanisches Model, Lebensretter, Fitness-Guru, Moderator und Schauspieler. Dem Netflix-Publikum könnte der Darsteller vor allem durch seine Hauptrolle als Chad Morgan im Drama „Blood and Water“ bekannt sein. Als @natureboy_ct begeistert er immerhin derzeit knapp 50.000 Follower für sich. Er kann sich nun sicher über steigende Fanzahlen freuen, seit er Charlène von Monaco in den Armen hielt. Doch wie kommt der attraktive Mann so nahe an die Fürstin heran?

Water Bike Challenge 2023, erstmalig in Südafrika Die Veranstaltung, die auf Initiative von Charlènes Stiftung organisiert wird, besteht aus einem Wasserfahrradrennen, bei dem eine Schleife von etwa 1,2 Kilometer Länge und 21 Runden zu absolvieren sind. Ziel ist es, Geld zu sammeln, um die Öffentlichkeit für die Vermeidung von Ertrinken und die Sicherheit im Wasser zu sensibilisieren – Charlènes absolutes Herzensprojekt, bei dem sie besonders Kinder im Blick hat. Die Water Bike Challenge zieht regelmäßig VIPs und Sportstars an. Zu den Teilnehmern gehören die Formel-1-Stars David Coulthard (52) und Felipe Massa (42) sowie südafrikanische Sportgrößen wie die beiden ehemaligen Rugby-Union-Spieler John Smit (45) und Percy Montgomery (49).

Charlène von Monaco sah in Trikot und Jeans hinreißend aus

Gemeinsam wollten Charlène von Monaco und Albert nach Südafrika reisen, doch jetzt geht das Fürstenpaar getrennter Wege (Fotomontage). © NorbertScanella/Imago & Alexandre Dimou/Imago

Fürstin Charlene war im grün-blau-gelben Trikot der „South Africa for the Water Bike Challenge“ und in schlichten Jeans in Sun City erschienen und, wie es die Bilder ihrer Stiftungsseite zeigen, als ehemalige Schwimmerin bei dieser Veranstaltung voll in ihrem Element. Ryle De Morny trat der Olympionikin als Moderator auf der Stiftungs-Bühne gegenüber und zeigte seine unverhohlene Begeisterung für die monegassische Landesmutter. Offenbar nutzte er die Gunst der Stunde und drückte Charlène nach einem Gespräch fest an sich (Bild drei).

Ryle De Morny ist zudem offensichtlich Single – in seiner Selbstdarstellung bei Social Media wimmelt es zwar von viel nackter Haut, aber von einer festen Freundin oder Ehefrau fehlt jede Spur. Noch vor wenigen Tagen hat Fürst Albert in einem Interview mit „Corriere della Sera“ über seine Ehe gesprochen. „Charlène ist immer an meiner Seite“, hatte er erklärt. Er verstehe all diese Gerüchte nicht, hatte er klargestellt. „Diese Gerüchte verletzen mich“, hatte er hinzugefügt. Kann aber auch sein, dass sich Albert bald wärmer anziehen muss. Denn Trachtenjacken reichen gerade mal für den Heimweg vom Käferzelt. Verwendete Quellen: pcmfsa.com, Instagram