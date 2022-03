3 Monate nach der Geburt: Sarah Engels passt wieder in ihre alte Jeans

Von: Sarah Wolzen

Sarah Engels macht ein Spiegelselfie und ihren Fans fällt sofort auf: sie passt wieder in ihre alte Jeans © Screenshots Instagram: sarellax3

Anfang Dezember wurde Sarah Engels zum zweiten Mal Mutter. Seitdem gibt der DSDS-Star alles, um wieder fit zu werden. Nun passt sie sogar schon wieder in ihre alte Jeans.

Köln - Eigentlich wollte Sarah Engels (29) ihrer Community von ihrer Laserbehandlung erzählen, aber ihre Fans haben nur Augen für ein Detail. Denn die junge Mutter passt offenbar wieder in ihre alte Jeans, wie tz.de berichtet.

Gym, Inlinern, Paragliden: Sarah Engels gibt beim Sport alles

Am 2. Dezember 2021 kam die kleine Solea Liana zur Welt und machte ihre Mama Sarah Engels damit zur zweifachen Mutter. Schon immer war die DSDS-Zweite von 2011 eine Sportskanone, sodass es auch nach der Geburt nicht überraschte, wie schnell sie wieder lossportelte. Sei es im Gym, wo ihr Mann Julian sie anfeuerte, beim Paragliden oder beim Inlinern mit Kinderwagen - Sarah powert sich gerne so richtig aus.

Sarah Engels lässt sich beim Training von ihrem Mann Julian motivieren © Screenshots Instagram: sarellax3

Als sich Sarah in ihrer jüngsten Instagramstory mit einem Selfie vor dem Spiegel meldet, soll es eigentlich um eine Laserbehandlung gehen, der sich die 29-Jährige unterzogen hat. „Fällt euch was auf?“, will sie von ihren Fans wissen.

Sarah Engels passt wieder in ihre alte Jeans

Obwohl es ihr um etwas anderes zu gehen scheint, hat ihre Community nur Augen für Sarahs Hose. Denn dabei handelt es sich keinesfalls um ein neues Stück, sondern um eine Jeans, die die Sängerin schon vor der Schwangerschaft gerne trug. „99 Prozent haben mir geschrieben, dass meine Jeans wieder passt“, freut sich Sarah und bedankt sich für die vielen Komplemente, die sie erhalten hat.

Aber auch bei Sarah Engels läuft nicht immer alles rund. Zuletzt war die zweifache Mama ziemlich neidisch auf ihre Mädels, weil die ohne sie nach Mallorca geflogen sind.

Verwendete Quellen: instagram.com/sarellax3