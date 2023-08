Monika Gruber: Neue Pläne!

Von: Maria Zsolnay

Monika Gruber als Verkäuferin Vroni © Constantin Film

Moni wird zur Vroni: Im neuen Eberhofer-Kinofilm „Rehragout Rendezvous“ (neunter Teil der Serie) spielt sie Verkäuferin Vroni. tz-Kolumnistin Maria Zsolnay traf die Kabarettistin auf der Film-Premiere im Mathäser-Kino. Dabei verriet die 52-Jährige, was sie neben und vorallem nach ihrer Schauspiel-Karriere noch so alles plant.

Sie ist ein großer Eberhofer-Fan: Monika Gruber glänzt auch im neuen Eberhofer-Kino-Küller „Rehragout-Rendezvous“ mit einem Auftritt, zwar nur mit einem kleinen, aber der hat sich gewaschen: sie ist die aufgeputzte Verkäuferin Vroni im Tierbedarfsladen und mit einem so gscherten Mundwerk in Schnellfeuer-Manier ausgestattet, dass einem nur so die Ohren schlackern. „Ich hab immer Angst, dass ich nicht gut genug bin, denn ich komm ja nur für einen Tag zum Drehen“, gesteht sie bei der Premiere im Mathäser-Kino.

Monika Gruber mit tz-Kolumnistin Maria Zsolnay © Privat

Keine Angst, es ist gelungen! Im September geht die Moni wieder mit ihrem bewährten Kaberett-Programm auf die Bühne – bis zum großen Finale am 8. März in der Olympiahalle, dann soll endgültig Schluss sein mit ihrer Karriere. „Aber ich werd nicht zu Hause rumsitzen“, verspricht sie. „Das läßt allein meine Familie schon nicht zu.“ Schon länger schreibe sie an einem Drehbuch für einen Kinofilm (in Zusammenarbeit mit Constantin Film) – mit sich selbst in der Hauptrolle. Mehr will sie nicht verraten, nur so viel: „Wenn ich mich nicht beeile, bin ich zu alt dafür“, so Gruber zu tz-Kolumnistin Maria Zsolnay. Wir sind gespannt!