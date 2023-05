Monster-Mucki-Mann Andreas Gabalier: 60-Kilo-Hanteln vor jedem Auftritt

Teilen

Vergangenen Freitagabend feierte Schlagerstar Andreas Gabalier seinen Tourauftakt. Was vor keinem Auftritt fehlen darf: ein intensives Workout.

Berlin – Seit vergangener Woche tourt Schlager-Star Andreas Gabalier (38) mit seiner neuen Tour „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“ durch die Lande. In einer ausverkauften Mercedes-Benz Arena in Berlin feierte der 38-Jährige am Freitagabend (28. April) den Auftakt. Vor jedem Konzert steht für Gabalier ein schweißtreibendes Training an.

Andreas Gabalier in Top-Form: 60-Kilo-Hanteln vor jedem Auftritt

Mindestens eine Stunde trainiert Andreas Gabalier, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, vor jedem Auftritt, wie er der „Bild“-Zeitung verrät. „Das Nötigste habe ich immer dabei; was man mobil so mitnehmen kann, dass man sich vor den Konzerten noch ein bisschen aufwärmen kann.“

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Das „Nötigste“ sind zwei riesige Hanteln: Wie die Zeitung weiter berichtet, schleppt Gabalier 60-Kilogramm-Hanteln mit, um seinen Bizeps zu trainieren. Nach dem Bizeps-Training folgen Kniebeugen – ebenfalls mit den schweren Hanteln. Auf einer mitgebrachten Streckbank wird dann noch der Trizeps trainiert. „Ich bin wie Chuck Norris. (…) Ich drücke eigentlich auch nicht die Bank, ich drücke die Welt von mir weg und bringe hier die Erde aus der Umlaufbahn“, scherzt der Sänger.

14 Top-Schlagerstars in der „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca erleben Werbung: Genießen Sie an zwei Abenden, in der bekannten „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca, 14 Schlagerstars, welche sonst nie auf Mallorca auftreten. Das Ganze können Sie mit einem Urlaub mit Sonne, Strand und Meer und zwei Eventabenden am 10. und 11. Mai 2023 bestens kombinieren. Hier gibt‘s alle Infos.



Mit dabei sind: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band

„Braucht Motivation vor der Bühne“: Darum trainiert Andreas Gabalier vor seinen Konzerten

Warum der Sänger vor jedem Auftritt ein solch intensives Training absolviert, erklärt sein Fitness-Coach der „Bild“: „Andreas braucht Motivation vor der Bühne. Die Liegestütze bedeuten, die Brust nach vorn und etwas größer zu machen, damit er eine viel bessere Körperhaltung auf der Bühne hat. Die Kniebeugen hängen damit zusammen, dass er flexibel bleiben muss.“

Vergangenen Freitagabend feierte Schlagerstar Andreas Gabalier seinen Tourauftakt. Was vor keinem Auftritt fehlen darf: ein intensives Workout. (Fotomontage) © Instagram/Andreas Gabalier & IMAGO/BOBO

Auch Giovanni Zarrella begeistert regelmäßig sein Publikum. Im Netz gewährt der Schlagerstar jetzt einen Blick hinter die Kulissen der „Giovanni Zarrella Show“. Verwendete Quellen: bild.de