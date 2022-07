Moritz Bleibtreu hat seine Freundin Saskia geheiratet

Teilen

Das Schauspieler-Paar Saskia de Tschaschell und Moritz Bleibtreu hat geheiratet. © Jörg Carstensen/dpa

Bei seinem Privatleben hält sich Moritz Bleibtreu gern bedeckt. Erst kürzlich aber hat er seine neue Freundin bei einer Premiere vorgestellt. Die hat er nun geheiratet.

Hamburg - Der Schauspieler und Regisseur Moritz Bleibtreu (50) hat sich getraut und seine 20 Jahre jüngere Freundin Saskia de Tschaschell geheiratet. Das Paar habe sich am Freitag in Reinbek das Jawort gegeben, sagte Bleibtreus Agentin am Montag.

Zuvor hatten mehrere Medien über die Hochzeit und die Feierlichkeiten berichtet. Demzufolge war die Hochzeitsgesellschaft wohl nach der Trauung in einer Kirche zum Feiern auf ein Renaissance-Schloss im Ort gelaufen. Der „Bild“-Zeitung zufolge waren auch die Schauspieler Til Schweiger und Uwe Ochsenknecht unter den Gästen.

Bleibtreu hält sein Privatleben gern privat. Erst im November 2021 hatte er seine Freundin mit zu einer Premiere in ein Berliner Kino genommen. Kurz zuvor hatte er die damals bereits seit zwei Jahren andauernde Beziehung der Illustrierten „Bunte“ bestätigt. Vor dem neuen Glück hatte sich der Schauspieler von seiner Lebensgefährtin Annika getrennt, mit der er 2008 einen Sohn bekam.

Bleibtreu ist gebürtiger Münchner, lebt aber bei Hamburg. Er ist der Sohn der Schauspielerin Monica Bleibtreu (1944–2009) und des Schauspielers Hans Brenner (1938–1998). dpa