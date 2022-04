„War zu übermütig“: Für Florian Silbereisen endete ein Motorrad-Stunt im Krankenhaus

Von: Jonas Erbas

Schlagerstar Florian Silbereisen gilt als begeisterter Motorradfahrer. Auch in seinen Shows stellt der „Deutschland sucht den Superstar“-Juror sein rasantes Hobby regelmäßig zur Schau. Doch eine Probe endete für den 40-Jährigen verletzt im Krankenhaus, wie er nun verriet.

München - Egal, ob auf hoher See oder den asphaltierten Straßen Deutschlands, Florian Silbereisen (40; alle News zu Schlagerstar Florian Silbereisen im Überblick) fühlt sich überall daheim: Der Schlagerstar ist seit 2019 nämlich nicht nur der Kapitän des ZDF-Traumschiffs, sondern seit seiner Jugend auch ein begeisterter Motorradfan. Seine Leidenschaft lebt der 40-jährige Harley-Besitzer voll aus – das birgt jedoch gleichzeitig manch Gefahr, wie er nun offenbarte.

Florian Bernd Silbereisen Schlagersänger, Schauspieler und Moderator Geboren 4. August 1981 in Tiefenbach (bei Passau) TV-Auftritte u.a. Das Traumschiff, DSDS, Feste der Volksmusik Erfolgreichste Veröffentlichung Das Album (2020; mit Thomas Anders)

Florian Silbereisen spricht über sein rasantes Hobby – Schlagerstar ist riesengroßer Motorradfan

Zum Runterkommen setzt Florian Silbereisen auf eine Mischung aus Adrenalin und Bildung, wie der Volksmusiker jüngst verriet: Denn Flori entspannt nicht nur gern mit einem „schönen Buch“, sondern auch mit satten 122 PS unter sich: Der Schlagerstar ist der stolze Besitzer einer Harley-Davidson Sportster, mit der es für den 40-Jährigen regelmäßig auf die Straßen geht.

„Wenn ich heimkomme und nach getaner Arbeit etwas frei habe, dann genieße ich es sehr, mal für ein paar Stunden zu cruisen. Das Gefühl der Freiheit stellt sich sofort ein und ich bin sofort in einer anderen Welt angekommen und vergesse jeden Stress“, erklärte der motorradbegeisterte „Deutschland sucht den Superstar“-Juror in einem Bild.de-Interview.

Florian Silbereisen mag‘s rasant: Auch in seinen Schlagershows heizt der Volksmusiker regelmäßig auf zwei Rädern über die Bühne © Sven Simon/Imago

Florian Silbereisen ist „ein vorsichtiger Fahrer“ – Schlagersänger genießt Freizeit auf seinem Bike

Doch wer glaubt, Florian Silbereisen lasse sich auf dem Motorrad zu waghalsigen Manövern hinreißen, irrt: „Ich bin ein vorsichtiger Fahrer und gehe im Straßenverkehr null Risiko ein. Am liebsten cruise ich mit 90 km/h die Landstraße entlang und genieße die vorbeiziehende Landschaft“, so der Schlagerstar.

Außerdem mahnte der 40-Jährige: „Den Kopf sollte man beim Fahren nie abschalten.“ Er selbst etwa rechne „auch mit Fehlern anderer“ – und pocht deswegen auf eine Extraportion Vorsicht.

„War zu übermütig“: Für Florian Silbereisen endete ein Motorrad-Stunt im Krankenhaus

Doch obwohl Florian Silbereisen stets achtsam ist, könne hier und da „auch mal was schiefgehen“, wie der Schlagerstar (Die größten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) selbst am eigenen Leib erfahren musste: „Ich habe mir bei einem Motorrad-Stunt in unserer Show das Bein gebrochen. Damals wollte ich mit einem Motorrad durch einen Feuerreifen springen. Ich war bei einer Probe zu übermütig und schon war es geschehen.“

Unterwegs auf der Straße werde ihm so etwas jedoch nicht passieren, gab der Volksmusiker preis: „In so einer Probenhalle habe ich ja nur für mich Verantwortung zu tragen und das ist eine ganz andere Situation als im Straßenverkehr. Auf der Straße bin ich viel disziplinierter und gehe kein Risiko ein.“

