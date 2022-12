Motsi Mabuse zeigt sich völlig ungeschminkt mit Baby

Im August 2018 wurde Motsi Mabuse (41) zum ersten Mal Mama. © Instagram/Motsi Mabuse & Imago

„Let‘s Dance“-Star Motsi Mabuse ist eine echte Powerfrau. Die Doppelbelastung durch Familie und Beruf bringt aber auch die TV-Jurorin an ihre Grenzen.

Im August 2018 wurde Motsi Mabuse (41) zum ersten Mal Mama. Zusammen mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk (38) durfte sie sich über eine kleine Tochter freuen, deren Name die „Let’s Dance“-Jurorin weiter für sich behält. Seitdem sind über vier Jahre vergangen und die Tanztrainerin hält ihre Tochter weitestgehend vom Rampenlicht fern. Motsi selbst ist nach der Geburt ihres Kindes weiter berufstätig und tritt regelmäßig in diversen TV-Shows auf. Außerdem leitet sie zusammen mit ihrem Mann eine Tanzschule. Dass diese Doppelbelastung auf Dauer etwas viel sein kann, offenbart die gebürtige Südafrikanerin nun in einem ehrlichen Instagram-Post.

Dort teilte sie ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie völlig ungeschminkt als frischgebackene Mutter zeigt. Motsi hält ihr Baby in einer Trage und blickt müde in die Handykamera. Die Aufnahme ist ein gewaltiger Kontrast zu Motsis sonstigen Instagram-Fotos und TV-Auftritten. Normalerweise begeistert sie ihre Fans mit ihrer tollen Ausstrahlung und unbändigen Lebensfreude.

Motsi Mabuse: „Irgendwie schaffst du das Unmögliche“

Im Textfeld erklärt die Tänzerin, dass sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwer an ihre Grenzen brachte. „Ich denke, jede berufstätige Mutter fühlt wahrscheinlich dasselbe. Es gibt große Zeitabschnitte, in denen man nur denkt: Das ist unmöglich – oh, das ist unmöglich“, gesteht sie. „Und dann machst du einfach immer weiter und weiter und schaffst irgendwie das Unmögliche.“ Weiter frohlockt die TV-Beauty: „Ich habe es geschafft!“ Anschließend bedankt sie sich bei einer ganzen Reihe von Frauen, die ihr während dieser herausfordernden Jahre zur Seite standen.

Die Fans reagierten begeistert auf Motsis Botschaft und hinterließen zahlreiche Kommentare. „Bin auch zweifache Mami und zusätzlich in einem medizinischen Beruf tätig und ja, ich denke auch oft, ich schaffe es nicht mehr. Aber es geht alles irgendwie, aber es kostet enorm viel Kraft“, schrieb eine Followerin. Eine weitere kommentierte mit Bezug auf Motsis ungeschminkten Look: „So sollte eine liebevolle Mama auch aussehen, wenn sie mit dem Baby daheim ist. Denn dort ist es egal, wie man aussieht. Das Baby interessiert sich sowieso nicht dafür, sondern folgt einfach Mamas Herzschlag, ihrer liebevollen Stimme und freut sich über jede Liebkosung.“