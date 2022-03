„Ihr verdient einander!“: Motsi Mabuse nach Oscar-Eklat total fassungslos

Motsi Mabuse verurteilt Chris Rocks sowie Wills Smiths Verhalten bei den Oscars © Imago & Chris Pizzello/dpa

„Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse reagiert tief bestürzt auf den Skandal bei den Oscars. In einem bewegenden Instagram-Beitrag teilt sie ihre Gedanken zu dem Vorfall.

Wohl niemand hätte damit gerechnet, dass die 94. Oscar-Verleihung dermaßen aus dem Ruder laufen würde – am wenigsten Motsi Mabuse (40). Die „Let’s Dance“-Jurorin zeigt sich in einem Instagram-Post fassungslos darüber, was sich bei der Hollywood-Verleihung zugetragen hatte.

Alles fing damit an, dass sich Comedian Chris Rock (57) auf der Bühne über Jada Pinkett Smith (50) lustig machte, der wegen einer Krankheit die Haare ausfallen. Daraufhin stürmte ihr Ehemann Will Smith (53) auf die Bühne und verpasste Rock eine schallende Ohrfeige. Außerdem ließ er eine üble Schimpftirade auf den Komiker los.

Für Motsi Mabuse ist klar: Beide Männer haben sich einfach nur jämmerlich verhalten. „Zu hören, wie Chris Rock einen Witz macht, in dem Wissen, dass es das prestigeträchtigste Ereignis ist, eine schwarze Frau niederzumachen, statt sie vor ihren Kollegen aufzubauen, ist die Art von Missbrauch, über die wir sprechen müssen“, schreibt die gebürtige Südafrikanerin auf Instagram. Schließlich habe Jada Smith in der Vergangenheit „lautstark über ihren Kampf gesprochen“, was Rock geflissentlich ignoriert habe.

Motsi Mabuse findet Verhalten von Will Smith „beschämend“

Doch auch das Verhalten von Will Smith habe Motsi „schwer erschüttert“. Eigentlich ist die Tänzerin ein großer Fan des Stars, doch dass er ausgerechnet bei einer Live-Veranstaltung gewalttätig wurde, findet sie unverzeihlich. „Es war enttäuschend und beschämend. Ja, er hat seine Frau beschützt, wir können Gründe aufzählen, wieso es in Ordnung war. Aber ich persönlich bin in so vielerlei Hinsicht enttäuscht“, kritisiert der TV-Star.

Denn anstatt zusammenzuhalten und anderen ein Vorbild zu sein, gingen Chris Rock und Will Smith blind aufeinander los und sorgten für die unschönste Szene des Abends. Motsi stellt klar: „Ich bin absolut gegen alle Formen von Missbrauch und der Oscar war gestern Abend eine perfekte Darstellung für mentalen, physischen, emotionalen und verbalen Missbrauch.“ Es sei eine absolute „Schande“, was sich bei den Academy Awards zugetragen habe. „Feier dich, Hollywood – ihr verdient einander!“, endet Motsi ihren emotionalen Beitrag.