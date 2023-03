Motsi Mabuse über das Treffen mit König Charles: „So nervös“

Die Tänzerin Motsi Mabuse (2.v.l.) schüttelt die Hand von König Charles III. (M) neben Königsgemahlin Camilla (2.v.r.) und Elke Büdenbender (r), die Frau von Bundespräsident Steinmeier. © Britta Pedersen/dpa

König Charles und seine Frau kennen Motsi Mabuse aus dem Fernsehen. Nun ist es im Zuge eines Staatsbanketts in Berlin zu einem persönlichen Treffen gekommen. Wie war's?

Berlin - „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse hat König Charles III. und dessen Frau Camilla beim Staatsbankett in Berlin getroffen. „Ganz ehrlich, ich war so nervös, (...) ich konnte gar nicht mehr irgendwie was sagen“, erzählte sie danach ihrem Heimatsender RTL über den Moment, in dem sie dem Königspaar gegenüber stand: „Man weiß nicht wirklich, was passiert, und es ging so schnell, und dann will man die anderen Leute nicht aufhalten und und und...“ Der König spreche jedenfalls sehr gut Deutsch.

Die 41-Jährige ist auch Jurorin der britischen Tanzsendung „Strictly Come Dance“. Die Royals seien „Strictly“-Fans und guckten die Sendung zu Hause, berichtete Mabuse.

Auch ihr Mann Evgenij Voznyuk zeigte sich beeindruckt, er werde sich ans Händeschütteln erinnern. „Kein Händewaschen mehr“, scherzte Mabuse. Das Fazit des Abends: „War wirklich sehr entspannt, sehr schön, es gab Musik, es gab leckeres Essen und verschiedene unterschiedliche Gespräche.“

Zum Staatsbankett im Schloss Bellevue waren am Mittwochabend rund 130 Gäste geladen. Es ist die erste Auslandsreise von Charles als König. dpa