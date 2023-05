„Mr. Zombie“: Erschreckendes Bild von DSDS-Gewinner Alexander Klaws mit blutroten Augen

Von: Elena Rothammer

Als erster Sieger bei DSDS schrieb Alexander Klaws TV-Geschichte. Jetzt kursiert allerdings ein verstörendes Bild des Musikers im Netz.

Hamburg – Im Jahr 2003 ging Alexander Klaws (39) als Sieger der ersten Staffel von DSDS hervor. Seither hat der Sänger eine beachtliche Karriere hingelegt: Er hat sich als Musicaldarsteller einen Namen gemacht, gewann bei „Let‘s Dance“ und holte sich auch noch den Sieg bei „The Masked Singer“. Jetzt sorgte der Musiker aber mit einem erschreckendem Bild im Netz für Irritation.

Allergietabletten-Werbung mit Alexander Klaws polarisiert im Netz

Eigentlich hätte Alexander Klaws mit „The Masked Singer“ auf Tour gehen soll, doch diese wurde ersatzlos abgesagt. Dafür scheint er nun Zeit für andere Engagements zu haben. Auf Facebook kursiert eine Werbung für die Allergietabletten Immunbon. Und dafür wirbt kein Geringerer als der DSDS-Star höchstpersönlich – obwohl er darauf kaum wiederzuerkennen ist.

Auf dem Werbefoto ist Alexander Klaws in altbekannter Musiker-Pose an einem Klavier zu sehen. Darauf sitzt allerdings eine Katze, gegen deren Haare der 39-Jährige augenscheinlich allergisch ist. Auf dem Foto ist er mit blutroten Augen und aschfahler Haut zu sehen.

Überraschende Promi-Werbekampagnen Klaus Kinski – Snickers Robin Williams – The Legend of Zelda Brad Pitt – Pringles Moritz Bleibtreu – McDonald’s Jürgen Vogel – Axe (Quelle: moviepilot.de)

„Mr. Zombie, the catfather“, kommentierte ein Facebook-User direkt. Die offensichtliche Bearbeitung der Bilder sorgt allerdings für reichlich Spott. „The Walking Klaws“, witzelte ein Nutzer, während ein anderer urteilte: „Mein achtjähriger Neffe hat bessere Photoshop-Skills.“

Keine Katzenhaare: Alexander Klaws hat eine Wespen-Allergie

Tatsächlich ist über eine Katzenhaarallergie von Alexander Klaws nichts bekannt. Dafür berichtete der gebürtige Nordrhein-Westfale aber von einer Wespen-Allergie. „Als Kind hat mich mal so ein kleines Biest in die Hand gestochen. Danach ist mein ganzer Körper total angeschwollen. Ich sah echt aus wie ein Marsmensch“, hatte er gegenüber Bild am Sonntag im Jahr 2003 berichtet. Deshalb wurde er sogar ausgemustert.

Hier ist das Bild von Alexander Klaws mit blutroten Augen

Mit seiner Werbekampagne hat es Alexander Klaws auf jeden Fall geschafft, Aufmerksamkeit zu erregen. Auch eine andere Kooperation sorgte zuletzt für überraschte Gesichter: Helene Fischer wirbt neuerdings für den Discounter Lidl. Verwendete Quellen: Facebook / Immunobon; Bild am Sonntag