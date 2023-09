Fleißige Monaco-Minis: Charlènes und Alberts Zwillinge sammeln Müll

Von: Susanne Kröber

In Monaco wird auf Sauberkeit großer Wert gelegt. Am World Cleanup Day räumten Jacques und Gabriella gemeinsam mit Papa Albert im Fürstentum auf. Doch wo steckte Charlène?

Monaco – Das Fürstentum an der Côte d‘Azur ist für seine Sauberkeit bekannt, zugemüllte Straßengräben oder überquellende Mülleimer sucht man hier vergebens. Damit das auch so bleibt, muss auch der royalen Nachwuchs früh lernen, sich für den Umweltschutz einzusetzen und auch mal selbst Hand anzulegen. In Monaco begaben sich jetzt Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 8) am World Cleanup Day mit Fürst Albert II. (65) unter die Müllsammler – ohne Mama Charlène von Monaco (45).

Albert hält den Müllsack für seine Zwillinge: Monacos Fürstenfamilie packt mit an

Fürstin Charlène konnte beim World Cleanup Day nicht helfen, sie reiste schon am Vortag in ihre Heimat Südafrika, um dort die „Water Bike Challenge“ ihrer Stiftung „Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa“ (PCMFSA) persönlich vor Ort zu unterstützen. Doch Papa Albert vertrat sie bestens und räumte mit den Zwillingen im Fürstentum auf. Kurz nach der Müllsammel-Aktion ließ er seine Kinder dann aber ebenfalls zurück, in München feierten Albert und seine Ex-Geliebte am Abend ohne Charlène auf dem Oktoberfest.

Jacques und Gabriella trugen am Weltaufräumtag farblich aufeinander abgestimmte Outfits. Gabriella hatte sich für einen kurzen Jumpsuit in Jeansoptik entschieden, Jacques erschien im hellblauen Poloshirt und weißen Shorts, dazu wurden weiße Caps und Turnschuhe kombiniert. Gut ausgerüstet mit schwarzen Einmalhandschuhen und Greifzange ging es ans Werk, während Fürst Albert seinen Kindern fürsorglich den gelben Müllsack aufhielt. Sehr schnell füllte sich dieser im sauberen Fürstentum allerdings nicht.

World Cleanup Day Seit 2018 findet jeweils am dritten Samstag im September der weltweite Aktionstag World Cleanup Day (dt.: Weltaufräumtag) statt. Laut worldcleanupday.org nehmen aktuell knapp 200 Länder und Territorien an der jährlichen Aktion teil, dabei helfen rund 71 Millionen Freiwillige beim Müllsammeln. In Deutschland ist die Teilnehmerzahl von 20.000 2018 auf knapp 300.000 im vergangenen Jahr gestiegen.

Gut gelaunt auf Müllsuche: Monacos Jacques und Gabriella entzücken die Fans

Für ihren Einsatz ernten Jacques und Gabriella viel Zuspruch im Netz. „Die Familie Grimaldi war immer in der Lage, mit gutem Beispiel voranzugehen. Glückwunsch an die beiden jungen Prinzen/Prinzessinnen“, schreibt eine Userin bei Instagram. „Es ist großartig, der Bevölkerung ein Vorbild zu sein“, lobt ein weiterer Nutzer. Und ein Fan weiß um die Schwierigkeit, im Fürstentum überhaupt Müll zu finden. „Auf dem Boden Monacos eine Zigarettenkippe zu finden, ist eine echte Meisterleistung! Herzlichen Glückwunsch, kleine Prinzessin, dass du eine gefunden hast!“

Die Monaco-Zwillinge rücken immer mehr in den Fokus der monegassischen Fürstenfamilie. Und obwohl Jacques als Erbprinz eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters Albert treten soll, sollen er und seine Zwillingsschwester möglichst gleichberechtigt aufwachsen. So wollen Albert und Charlène von Monaco ihre Tochter vor Prinz Harrys (39) Schicksal bewahren. „Auch für sie gibt es eine Rolle im Monaco von morgen“, betont Fürst Albert im Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Verwendete Quellen: corriere.it, Instagram