Lilly & Sandy: „Wir sind wie Schwestern“

Von: Teresa Winter

Lilly Becker (li.) und Sandy Meyer-Wölden feiern ihre Freundschaft in München. © Heinz Weißfuß

Früher waren sie Feindinnen. Lilly Becker (47) und Alessandra Meyer-Wölden (40) konnten sich nicht ausstehen, bekriegten sich regelrecht. Denn: Beide liebten den gleichen Mann.

Als Sharlely Kerssenberg, so Lillys Mädchenname, 2007 den ehemaligen Tennisstar Boris Becker (55) kennenlernte, ließ sie ihn drei Monate lang zappeln, ehe sie sich wiedersahen und schließlich verliebten. 2008 dann der Schock: Boris verließ das niederländische Model für die sieben Jahre jüngere Sandy Meyer-Wölden, hielt wenig später sogar um ihre Hand an. Doch das junge Glück zerbrach nach nur drei Monaten, die Verlobung wurde gelöst und Lilly nahm Boris zurück.

Limitierte Kollektion

Beide heirateten 2009 in St. Moritz, bekamen im Februar 2010 Sohn Amadeus. 2018 trennte sich das Paar, nach 13 gemeinsamen Jahren. Lilly startete einen Neuanfang. Sie freundete sich immer mehr mit ihrer früheren Kontrahentin Sandy an und verliebte sich im Oktober 2022 in den Sportmanager Thorsten Weck (54). Heute ist die Becker-Ex glücklicher denn je. Auch, weil Alessandra immer an ihrer Seite ist. „Wir sind wie Schwestern“, schwärmt Lilly am Mittwochabend bei Kinga’s Wiesn-Dinner im Hotel Bayerischer Hof. Klar, dass sie Sandy an diesem Abend unterstützt. Denn die hat gemeinsam mit Dirndl-Designerin ­Kinga Mathe eine Trachtenkollektion herausgebracht. „Die ist auf 100 Stück limitiert. Das Dirndl kostet 549 Euro, die Lochbluse 129 Euro und das Kinderdirndl 299 Euro“, sagt Kinga Mathe. Das besondere an der Kollektion: Alles ist Blau.

Urlaub in Italien

„Blau ist die Farbe der Bayern.“ Außerdem lieben sie Sandys fünf Kinder. „Ich lebe seit vielen Jahren mit meiner Familie in Amerika“, erzählt Meyer-Wölden. Immer an Weihnachten tragen alle Tracht. „Meine Teenie-Tochter hat mich vor einigen Jahren gefragt, warum ich nicht meine eigenen Dirndl mache.“ Meyer-Wölden dachte darüber nach und sprach 2019 Kinga Mathe an. Die war begeistert. Dann kam Corona, nun wurde das gemeinsame Projekt umgesetzt. Zur Party in München kam Meyer-Wölden direkt aus Sardinien – mit Mama Antonella und Tante Nadja. „Wir fliegen morgen wieder zurück nach Italien.“ Am Samstag kommt Lilly mit Amadeus und Thorsten nach. „Er ist immer dabei“, sagt sie. Auch in München schaut er kurz vorbei, verschwindet aber gleich wieder. Dafür ist Sandy da.

Dirndlschleife verrät Beziehungsstatus

„Uns verbindet natürlich unsere gemeinsame Geschichte, aber auch vieles mehr. Sie ist lustig, sie lacht viel und ihre Kinder und mein Sohn verstehen sich super“, schwärmt Lilly. Deshalb verbringen die Freundinnen zusammen viel Zeit. „Lilly hat mich kürzlich in Miami besucht, dann habe ich ein paar Wochen bei ihr in London verbracht. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Mittlerweile gehört sie wirklich zur Familie“, so Meyer-Wölden. Die gebürtige Münchnerin, die mit Comedian Oliver Pocher (45) verheiratet war, und mit ihm drei Kinder hat, trennte sich vor drei Jahren von ihrem zweiten Ehemann und Vater ihrer Zwillinge. Am Mittwochabend trug sie ihre Dirndlschleife wieder rechts, was „vergeben“ bedeutet. „Ich trage sie schon lange rechts“, sagt Meyer-Wölden und lacht. Mehr verrät sie nicht. Ihre beste Freundin Lilly weiß aber sicher ganz genau, wer Sandy so strahlen lässt!