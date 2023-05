Musical-Star bekommt neue Rolle bei „Sturm der Liebe“

Neue Darstellerin

Die Besetzung und die Fans von „Sturm der Liebe“ dürfen sich über Zuwachs freuen. Mit Dionne Wudu kommt ein neues Gesicht an den Fürstenhof.

Die beliebte ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ bekommt eine neue Darstellerin! Das hat die Produktionsfirma Bavaria Fiction in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Darin heißt es, dass ab Juni, genauer gesagt ab Folge 4062, mit Dionne Wudu nun regelmäßig ein neuer Charakter zu sehen sein wird.

Die Schauspielerin wird in der Rolle der „Nicole Alves“ auftreten, die sich als Hausdame im Luxushotel Fürstenhof bewirbt. Sie hat in der Vergangenheit bereits in mehreren großen Musical- und Theaterproduktionen mitgewirkt. So stand sie unter anderem bei „Sister Act“, in der „Dreigroschenoper“ oder für „Chicago“ auf der Bühne.

Über ihre Rolle erzählt Dionne Wudu: „Nicole Alves ist sehr aufrichtig, hilfsbereit und emphatisch. Aufgrund ihrer Art fällt es ihr allerdings oft sehr schwer, auch mal ‚Nein‘ zu sagen. Am Fürstenhof kommen vor allem auch deshalb viele Herausforderungen auf sie zu.“

Viel Raum für spannende Entwicklungen bei „Sturm der Liebe“

Laut Drehbuch ist Dionne Wudus Charakter für Alexandra Schwarzbach (Daniela Kieder) keine Unbekannte, da sie für deren Familie schon früher als Haushälterin tätig war. Auch Alexandras erwachsene Kinder Noah und Eleni kennt Nicole Alves von klein auf. Damit gibt es in der Daily Soap also nun viel Raum für spannende neue Entwicklungen.

Auch Dionne Wudu selbst hat die tolle Neuigkeit von ihrem Serien-Einstieg bereits weitergegeben. Auf ihrem Instagram-Kanal erzählte sie ihren Followern mit einem Foto davon, auf dem sie mit dem Fürstenhof-Schild zu sehen ist. Dazu schreibt sie: „Endlich ist es offiziell: Ich darf die Rolle Nicole Alves im Hauptcast bei Sturm der Liebe spielen.“

Rubriklistenbild: © ARD/Christof Arnold