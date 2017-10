Der US-Amerikaner Fats Domino ist im Alter von 89 verstorben, wie mehrere Medien berichten.

New Orleans - Der US-amerikanische Musiker Fats Domino ist im Alter von 89 verstorben, wie mehrere Medien berichten. Wie seine Tochter der TMZ bestätigt, starb der Musiker am in seinem Geburtsort New Orleans, umgeben von Freunden und Familie.

Fats Domino prägte die Musikgeschichte - er verkaufte über 65 Millionen Platten und erhielt 1987 für sein Lebenswerkl den „Grammy Lifetime Achievement Award“.