Fiese Kommentare im Netz: Schlagersängerin Kerstin Ott patzt in ARD-Quizshow bei Musikfrage

Von: Volker Reinert

In der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ trat Schlagerstar Kerstin Ott an. Bei einer Frage zum Thema Musik stand die Sängerin auf dem Schlauch. Im Netz urteilten einige Zuschauer fies über sie.

Berlin - In der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ mit Moderator Alexander Bommes (47) stellen sich Kandidaten in Viererteams kniffligen Fragen, um eine hohe Geldsumme zu erspielen. Am Samstagabend (19. August) wurde zur Primetime um 20:15 Uhr ein Prominenten-Spezial ausgestrahlt. Mit dabei: Schlagersängerin Kerstin Ott (41). Doch in der Schnellraterunde patzte sie bei einer Musikfrage. In den sozialen Netzwerken wurde eifrig kommentiert.

Kerstin Ott bei „Gefragt – Gejagt“ dabei: Sängerin scheitert bei Musikfrage

Die „Die immer lacht“-Interpretin trat an der Seite von Schauspieler Anna Loos (52), Sportler Philipp Boy (36) und Moderator Thomas Hermanns (60) bei „Gefragt – Gejagt“ an. Aus ihrem Team war Ott die Erste, die sich den Fragen von Alexander Bommes stellte. Im Vorfeld kündigte die Berlinerin schon an: „Ich bin ein bisschen nervös!“. Und bei der zweiten Frage zeigte sich ihre Aufgeregtheit deutlich.

Alexander Bommes fragte: „In der Musik umfasst welche Oktave eine Leiter?“ Nach kurzer Überlegung musste Ott passen und wollte zur nächsten Frage übergehen. Nachdem der Moderator die richtige Antwort „Tonleiter“ sagte, schüttelte die Sängerin nur mit dem Kopf. Auch Moderatorin Ruth Moschner (47) stand in der Ausgabe vom 5. August ziemlich auf der Leitung, als es um eine Frage über Schlagersänger Florian Silbereisen (41) ging.

In den 60 Sekunden der Schnellraterunde konnte die Berlinerin am Ende immerhin drei Fragen korrekt beantworten und mit 1500 Euro ins Rennen gegen den „Jäger“ Sebastian Klussmann (34) gehen. Doch in den sozialen Netzwerken wurde eifrig über Otts falsche Musikantwort – und das als Sängerin – geurteilt.

„Gefragt – Gejagt“: Eine weltweit erfolgreiche Quiz-Show Mit „Gefragt – Gejagt“ begeistert die ARD hierzulande seit 2012 ein Millionenpublikum, das Konzept der Quizshow stammt aber nicht aus Deutschland, sondern vom britischen Sender ITV. Unter dem Titel „The Chase“ (auf Deutsch: „Die Jagd“) läuft der Vorreiter von „Gefragt – Gejagt“, bei dem die Kandidaten wie auch im Ersten gegen einen „Jäger“ antreten, dort schon seit 2009 und wird von Schauspieler Bradley Walsh (63) moderiert.

„Erklärt einfach so vieles“: Fiese Kommentare über Kerstin Otts Auftritt bei „ „Gefragt – Gejagt“

Auf X, ehemals Twitter, kommentierten einige TV-Zuschauer Kerstin Otts Quizauftritt mit teils bissigen Kommentaren: „Kerstin Ott weiß nicht, was eine Tonleiter ist, das erklärt einfach so vieles“, „Ist Musikerin, aber kennt die Tonleiter nicht“ oder „Als Sängerin hätte sie die Musikfrage aber eigentlich beantworten können müssen“, lauteten einige der reißerischen Tweets.

Schlagersängerin Kerstin Ott stand ausgerechnet bei einer Musikfrage am Samstagabend im Promi-Spezial von „Gefragt – gejagt“ in der ARD mit Moderator Alexander Bommes auf der Leitung. In den sozialen Netzwerken lästerten einige Fernsehende fies über die Berlinerin. © Screenshots: ardmediathek.de/ „Gefragt – Gejagt“, Folge vom 19. August 2023

Mit großer Wahrscheinlichkeit war das Nicht-Wissen der Musikantwort binnen einiger Sekunden Otts Nervosität geschuldet. Ein wohlwollender Kommentar auf Instagram lautete: „Kerstin Ott war gut, Punkt!“. Die Sängerin war am Freitag (18. August) auch im TV zu sehen. Als Gast in der NDR-Talkshow sprach Kerstin Ott über ihren ersten Kuss, der „supereklig“ war. Verwendete Quellen: ardmediathek.de/ „Gefragt – Gejagt“, Folge vom 19. August 2023, twitter.com, instagram.com