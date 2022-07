Laura Müller postet aktuelle Fotos: Michael Wendler ist ein Muskelprotz geworden

Von: Katharina Küpper

Michael Wendler sorgt wieder für Aufsehen. Dieses Mal aber nicht mit einem Skandal, sondern mit seinen dicken Oberarmen.

Las Vegas – Es ist verhältnismäßig ruhig geworden um den Schlagerstar Michael Wendler. Brachte er sich zunächst mit seiner Musik ins Gespräch und in die Charts, schrieb er mit Beginn der Corona-Pandemie zunehmend Negativ-Schlagzeilen mit kruden Verschwörungstheorien. Dann folgte sein vollständiger Rückzug aus den Medien – einzig auf Telegram blieb er aktiv.

Person Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 50 Jahre), Dinslaken Ehepartnerin Laura Müller (verh. 2020), Claudia Norberg (verh. 2009–2020) Kinder Adeline Norberg

Erst zuletzt veröffentlichte Michael Wendler eine Erklärung auf Telegram, in der er sich zu seinen nicht eingetreten Corona-Thesen äußerte. Es waren in der Vergangenheit allerdings nicht die einzigen Negativschlagzeilen des Ehemannes von Laura Müller. Schulden-Skandale, verpasste Gerichtstermine, Flucht in die USA: Die Weste des 43-Jährigen ist längst nicht mehr weiß.

Michael Wendler hat ordentlich Masse zugelegt. © C. Hardt/Future Image/Imago

In den USA halten er und seine Frau sich nach wie vor auf. Anders als Michael Wendler ist Laura Müller (inzwischen) wieder rege aktiv auf Instagram. So zeigte sie zuletzt Fotos von den beiden, wie sie Las Vegas unsicher machten.

Dabei fällt eines ganz besonders auf: Michael Wendler, der von der Statur bislang eher als normal gebaut durchging, ist ganz schön breit geworden. Und wie es aussieht, hat er nicht Fett- sondern Muskelmasse zugelegt. Deutlich wird das auf einem Bild, in dem er seine Laura in den Armen hält, wie RUHR24 berichtet.

Ein enganliegender, oranger Pullover betont sein breites Kreuz. Die ohnehin zierliche Laura wirkt noch zierlicher in seinen breiten Oberarmen. Offenbar nutzte der Schlagerstar seine Zeit im Exil auch, um sich etwas aufzupumpen.

Obligatorisch ist die Liebeserklärung von Laura Müller an Michael Wendler. Zu ihrem Instagram-Beitrag schreibt sie unter anderem: „Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Ich liebe dich, mein Liebster“.

Irgendwie schafft es Michael Wendler doch immer wieder, auf sich aufmerksam zu machen. Sei es mit seinen antrainierten Muskeln oder doch einem neuen Skandal. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Schlagerstar wieder von sich reden macht.