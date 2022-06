„Muss aus der Stadt raus“: Rafi Rachek verlässt nach Trennung von Sam Dylan sein Zuhause in Köln

Teilen

Rafi Rachek zieht nach Trennung von Sam Dylan nach Düsseldorf © Instagram.com/houseofdylan

Rafi Rachek zieht nach der Trennung von Sam Dylan nach Düsseldorf. Der Prominente will auch räumlich einen Schlussstrich ziehen.

Köln – Rafi Rachek (32) plant, sich nach seiner Trennung von Sam Dylan (31) auch räumlich von seinem ehemaligen Liebsten zu trennen. Die Reality-TV-Bekanntheit und der „Prince Charming“-Star teilten am Dienstagnachmittag gegenüber ihren Fans überraschend mit, dass sie sich getrennt haben. Das Ex-Paar hatte sich zuvor sogar verlobt und hatte vor, in einem gemeinsamen TV-Format Eltern zu werden. Der Grund hinter ihrer Trennung sei nach den Angaben der Stars, dass sie sich auseinander entwickelt hätten.



Das plötzliche Liebes-Aus der beiden scheint endgültig zu sein, da sich Rafi jetzt für einen Neuanfang in Düsseldorf entschied und aus Köln wegzieht. In einem Interview mit RTL enthüllte der Prominente jetzt, dass er nach der Trennung von seinem Ex-Partner auch räumlich mit seiner ehemaligen Beziehung abschließen und diese durch seinen Umzug von Köln nach Düsseldorf hinter sich lassen möchte. Rafi Rachek verkündete: „Ich verlasse Köln und ziehe nach Düsseldorf um. Ich muss aus der Stadt raus, um einen Schlussstrich unter die Beziehung ziehen zu können.“

Rafi Rachek verlässt nach Trennung von Sam Dylan Zuhause in Köln

Rafi fügte in einer seiner Instagram-Stories hinzu, welche Emotionen bei ihm durch den Abschluss des Kapitels mit seinem einstigen Liebsten hochkommen. „Ich verlasse Köln mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, enthüllte er. Der Umzug und Neuanfang würde bereits in drei Wochen vor der Tür stehen. Dabei ist bisher aber noch nicht bekannt, ob Sam dann weiterhin in ihrer zuvor gemeinsamen Wohnung leben oder sich wie sein Ex-Freund nach einem neuen Apartment umschauen wird.