„Muss mal anfangen“: Bushido heiratet in drei Monaten, hat aber noch nichts organisiert

Von: Sarah Wolzen

Bushido bleibt für die Organisation seiner zweiten Hochzeit mit Anna-Maria nicht mehr viel Zeit © IMAGO / Eventpress

Zehn Jahre nach der ersten Hochzeit möchte Bushido seiner Anna-Maria erneut das Ja-Wort geben. Schon im Mai soll es so weit sein. Doch Bushido hat mit der Planung noch nicht einmal angefangen.

Berlin - Bushido (43) hat sich einiges vorgenommen. Nach zehn Jahren Ehe möchte der Rapper sein Eheversprechen erneuern und gerät dank dieser Idee nun ziemlich unter Zeitdruck, wie tz.de berichtet.

Bushido möchte Anna-Maria nach zehn Jahren noch einmal heiraten

Hinter den Ferchichis liegen einige harte Jahre. Zunächst geriet Anis (so Bushidos bürgerlicher Name) mit seinem Prozess gegen Clan-Chef Arafat Abou-Chaker in die Schlagzeilen, dann wurde seine Frau Anna-Maria (40) mit Drillingen schwanger. Eine Risikoschwangerschaft, die die Familie extrem belastete.

Doch jetzt soll alles anders werden. Seit dem 23. Mai 2012 sind der 43-Jährige und die achtfache Mutter verheiratet. Zur Rosenhochzeit hat sich Bushido etwas ganz Besonderes einfallen lassen: „Ich habe ihr irgendwann mal gesagt, wenn wir zehn Jahre verheiratet sind, heiraten wir nochmal“, verrät er gegenüber BTC-ECHO.

Bushido gerät wegen zweiter Hochzeit unter Zeitdruck

Allzu viel Zeit hat Bushido für die Planung und Organisation jedoch nicht mehr. Ob er Anna-Maria auch einen neuen Antrag machen möchte, das weiß wohl nur er selbst. Insgesamt bleiben dem Rapper jedoch keine drei Monate mehr, um seine Hochzeit auf die Beine zu stellen.

Er selbst scheint das ziemlich gelassen zu nehmen. „Ich muss mal anfangen, etwas zu organisieren“, so Bushido im Interview. Seine Frau dürfte derweil anderes im Kopf haben. Zuletzt offenbarte Anna-Maria, dass sie sich große Sorgen um ihre Drillinge mache.

