„Musste Entscheidung gut überlegen“: Leni Klum erzählt, wie Auftritt bei Mama Heidi bei GNTM war

Leni Klum unterstützt ihre Mama Heidi bein GNTM © ProSieben/ Sven Doornkaat

Im GNTM-Halbfinale lud Heidi Klum einen ganz besonderen Gast ein: ihre Tochter Leni. Die 18-Jährige ging ihre Rolle als Jurorin voller Verantwortung an.

Wie schnell doch die Zeit vergeht: 2006 wurde „Germany’s Next Topmodel“ zum ersten Mal ausgestrahlt – damals stillte Heidi Klum (48) ihre Tochter Leni (18) noch am Set. Mittlerweile hat sich die hübsche Blondine selbst zum gefragten Model gemausert und stand ihrer Mama als GNTM-Gastjurorin zur Seite. Im Halbfinale der Castingshow fällte sie zusammen mit Heidi die Entscheidung, wer es verdiente, in die letzte Runde einzuziehen.

Leni war klar, dass sie als Gastjurorin eine große Verantwortung trug. „Mir war bewusst, dass es für die Models ein sehr wichtiger Tag war. Ich musste mir meine Entscheidung gut überlegen“, plauderte sie gegenüber ProSieben aus. Um den Kandidatinnen und den Fans gegenüber fair zu sein, überlegte sich die Laufsteg-Schönheit ihr Urteil sehr genau. „Ich meine, es geht um den Einzug ins Finale, das kann man nicht mal so eben entscheiden, ohne es zu durchdenken“, erklärte sie.

Leni Klum hatte „super viel Spaß“ am GNTM-Set

Leni selbst ist schon von klein auf ein riesengroßer GNTM-Fan und guckt sich die Staffeln regelmäßig an. Umso aufregender war es für die Amerikanern, nun selbst als Jurorin mit dabei zu sein. „Seit meiner Kindheit verfolge ich GNTM. Ich liebe die Sendung und liebe es, mit meiner Mutter zusammen am GNTM-Set zu sein“, schwärmte sie. Sie habe „super viel Spaß“ am Set mit Heidi gehabt und sich immer mit ihrer Mama einigen können, auch wenn manche Entscheidungen taff waren.

Um den Platz im GNTM-Finale wetteifern Lou-Anne (18), Luca (20), Martina (50), Anita (21), Liselotte (66) und Noëlla (25). Dass auch ältere Frauen Teil der Show sind, freut Leni ganz besonders. „Ich finde es gut, dass meine Mutter so vielen in der Branche unüblichen Modelanwärterinnen eine Chance gegeben hat, sich in dieser Staffel zu beweisen“, lobt sie ihre Mama. Welche Models Heidi und Leni besonders von sich überzeugen können, gibt es am heutigen Donnerstag (19. März) um 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen.