Klares Statement: RTL Exclusiv-Moderatorin mit “One Love”-Binde im TV

RTL-Exclusiv-Moderatorin Bella Lesnik setzt nun ein klares Zeichen. Weil die FIFA der deutschen Nationalmannschaft verbietet mit der „One Love“-Binde zu spielen, trägt sie sie einfach während ihrer Sendung.

Köln - Am Montagabend stand Journalistin Bella Lesnik (40) mit einer „One Love“-Binde vor der Kamera und moderierte so die komplette Sendung. Dies begründete sie mit den Worten: „Für Vielfalt und Toleranz muss immer Platz sein. Egal wo. Besonders in diesen Tagen“. Auf Instagram bekommt die RTL-Moderatorin viel Zuspruch und einige User kommentieren mit den Worten: „Sehr gute Haltung!”

Dass die Moderatorin mit ihrem Statement auf die WM in Katar anspielt, ist zu erahnen. Denn mit der „One Love“-Binde soll gegen Diskriminierung protestiert werden, sowie die Einhaltung von Menschenrechten und generelle Gleichberechtigung unterstützt werden. Die Kampagne steht für Meinungsfreiheit und gegen Queerfeindlichkeit und Rassismus.

Ein sehr persönliches Anliegen, denn ihr Lebensgefährte ist Transgender. Bella Lesnik ist seit 2018 glücklich mit dem Model und Mentalcoach Jill Deimel zusammen.

Am Montagabend stand Journalistin Bella Lesnik mit einer „One Love“-Binde vor der Kamera. © RTL & dpa/Christian Charisius

DFB äußert sich zum Verbot der „One Love“-Binde „Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der FIFA“, kritisiert DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Das Verbot sei „mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang der WM-Geschichte“. Darüber hinaus fühle es sich „schon stark nach Zensur an“, erklärte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Das Vorgehen der FIFA sei „eine eindeutige Drohung, die in unsere Richtung ausgesprochen wurde“, erklärt Neuendorf weiter. Der DFB würde weiterhin zu ihren Werten stehen. Auch für Manuel Neuer sei sie eine sehr schwierige Situation.

RTL-Exclusiv-Moderatorin Bella Lesnik setzt starkes Zeichen

Die WM 2022 in Katar hat international für Aufruhr gesorgt und vor allem für die Missstände wie schlechte Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter musste FIFA viel Kritik einstecken. Nun hat FIFA sogar Sanktionen angedroht, sollten Spieler die Binde tragen wollen, woraufhin viele Nationen nachgegeben haben. Fußballer Manuel Neuer hat bereits in der Vergangenheit die stillen Statements getragen und wollte dies auch dieses Mal wieder tun.

Der deutsche Fußballbund kritisierte das Verbot seitens FIFA und vor allem die genannten Drohungen. Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf machte am Montag deutlich: „Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der FIFA.“ Er beschrieb es außerdem als „frustrierend“ und als „beispiellosen Vorgang der WM-Geschichte.“

Obwohl es den Spielern schon am Montag beim England gegen Iran-Spiel nicht erlaubt war, trug stattdessen die britische Sportmoderatorin und ehemalige Nationalspielerin Alex Scott die „One Love“-Binde am Spielfeldrand während der englischen Live-Übertragung. Auch sie erhält ebenso wie Bella Lesnik viel Zuspruch.

Obwohl die Spieler die Statements nicht tragen werden, setzen immerhin Moderatoren und Journalisten demnach ein starkes Zeichen und geben nicht klein bei. TV-Moderator Elton zeigt sich auf Instagram auch enttäuscht von der deutschen Nationalmannschaft. Verwendete Quellen: rtl.de & Instagram/bella_lesnik