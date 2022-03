Ganz heimlich: TV-Star Panagiota Petridou ist Mama geworden - „Hat kaum einer gemerkt“

56.000 Euro: GNTM-Model Theresia plant erneute Bein-Operation, die im Rollstuhl enden kann

Theresia Fischer wurde durch „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt - vor allem ihre Live-Hochzeit in der ProSieben-Show brachte großes Aufsehen. Nun aber sorgt die 29-Jährige mit einer erneuten Schlagzeile für mächtig Wirbel in den Medien. Sie möchte sich erneut die Beine verlängern lassen.